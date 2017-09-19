Доля кредитов МСБ в портфеле украинских банков может вырасти до 10-15% к 2020 году — глава Идея Банка

Общая доля кредитов МСБ в кредитном портфеле банков в настоящее время составляет около 6%.

Доля кредитов малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле украинских банков может увеличиться до 10-15% в течение трех лет, считает председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

"Общая доля кредитов МСБ в кредитном портфеле банков в настоящее время составляет около 6% и имеет устойчивую динамику роста. Учитывая тот факт, что крупные украинские корпорации перегружены долговыми обязательствами, имеют проблемы с обслуживанием долгов, многие банки смещают акценты финансирования в сторону кредитования МСБ. Если макроэкономическая ситуация в стране будет улучшаться и курс гривни будет стабильным, то к концу 2020 года удельный вес кредитов МСБ в кредитном портфеле банков может достигнуть 10-15%. Хочу отметить, что к началу 2017 года доля кредитов МСБ в портфеле банков в Казахстане составляла 10%, в Армении — 34%", — отмечает Михаил Власенко.

По его словам, малый и средний бизнес доказал свою гибкость и устойчивость в кризисные периоды экономики, поэтому банки все больше и больше уделяют внимание этому сегменту. Активно в сегменте кредитования МСБ работают около 15 банков.

"На рынке достаточно широкий выбор кредитных продуктов для МСБ. Условия по кредитам разные в зависимости от того, к какому сегменту клиент принадлежит, каким видом бизнеса занимается, для чего привлекает финансирование, на какой срок, в какой валюте и т. п. Уровень годовых процентных ставок в гривне колеблется от 19% до 29%. Учитывая рост спроса на финансирование в гривне и усиливающиеся ожидания возможных ценовых и курсовых колебаний, в ближайшие три месяца не стоит ожидать значительного снижения кредитных ставок для бизнеса", — констатирует председатель правления Идея Банка.

Банкир также напомнил, что Кабинет министров в мае 2017 года утвердил "Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года", в которой предусматривается создание благоприятной среды для развития МСБ. "Если подход и реализация этой программы не будет формальными, она окажет позитивное влияние на развитие малого и среднего бизнеса в Украине", — резюмировал он.

Инф. delo.ua