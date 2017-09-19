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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В этом году госучреждения провели платежей на 4,6 трлн грн
    Опубликовано: 2017-09-19 09:00:19

    Учреждения, зарегистрированные в системе e-data, потратили в 8 раз больше, чем незарегистрированные.
     
    40 тысяч распорядителей государственных средств (50%), которые зарегистрировались на портале Є-data, произвели 90% государственных платежей на сумму 4,1 трлн грн. Об этом на пресс-конференции сообщили разработчики портала.

    При этом другая половина распорядителей, которые не зарегистрировались в системе Є-data, произвели платежей на 0,5 трлн грн.

    "Сейчас готовится запуск портала в промышленную эксплуатацию, и это означает обязательную полную отчетность по платежам всеми распорядителями государственных денежных средств. За невыполнение этого требования представители государственных учреждений будут нести административную ответственность", — заявляют разработчики.

    По их мнению, промышленный запуск ресурса e-Data.gov.ua позволит Украине в 2018 году войти в ТОП-20 стран мирового рейтинга открытости данных GlobalOpenDataIndex.

    Как известно, единый веб-портал использования публичных средств e-Data.gov.ua начал работать 15 сентября 2015 согласно Закону "Об открытости использования публичных средств". Сегодня на нем можно найти информацию о более 20,6 млн договоров, актов и отчетов.

    С 1 января 2018 года публикация данных трансакций станет обязательной для всех распорядителей бюджетных ресурсов.

    Инф. delo.ua

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