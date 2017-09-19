Мужское бесплодие Опубликовано: Мужское бесплодие, как и женское, является не заболеванием, а симптомом различных болезней. Различают секреторное и экскреторное мужское бесплодие. Секреторное бесплодие обусловлено нарушением сперматогенеза, экскреторное — нарушением выделения спермы. Частота мужского бесплодия составляет 40—50 %, а в сочетании с бесплодием у женщины — 15—20 % (J. Bankroft, 1985).







Важным фактором, необходимым для оплодотворения, является способность сперматозоидов продвигаться вперед, накапливать энергию и проникать сквозь белковую оболочку яйцеклетки. В клинической практике обследование мужчины начинается с исследования спермы. Если патологии не выявлено, то на этом этапе других исследований у мужчины не проводят.







Характеристика спермы







При оценке образца спермы необходимо характеризовать наличие и качество сперматозоидов, подвижность и особенности их морфологического строения, а также особенности семенной жидкости. Объем эякулята у мужчин, способных к оплодотворению, колеблется от 2 до 5 мл. Малый объем эякулята может свидетельствовать о дефиците андрогенов, большой объем может указывать на нарушение функции дополнительных желез. Общее число сперматозоидов в эякуляте составляет не менее 50 млн. Важно определить подвижность и цитоморфологическую характеристику сперматозоидов. Подвижность сперматозоидов является одним из наиболее важных качественных показателей спермы. Хорошая подвижность сперматозоидов может компенсировать малое их количество. Сперма, в которой 50% сперматозоидов имеют хорошую способность к передвижению, считается нормальной. Образец спермы, в которой менее 40 % сперматозоидов имеют хорошую способность к передвижению, считается патологическим. В норме движение сперматозоидов прямолинейное, в одном направлении. Если семенные нити имеют колебательные или круговые движения на одном месте (маятникообразные или манежные), то такие сперматозоиды рассматриваются как малоподвижные.







Морфологически сперматозоид можно представить как структуру, имеющую головку, тело и хвост, соединенные шейкой. Хвост делится на три участка: срединный, основной и концевой.







Большую часть головки сперматозоида занимает ядро, покрытое акросомой, состоящей из внутренней и внешней мембран и содержимого, богатого карбогидразами и гидроксилазами.







Энергетический заряд сперматозоида при приближении к яйцеклетке реализуется в виде акросомальной реакции, при которой внешняя мембрана разрывается и содержимое акросомы изливается наружу.



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