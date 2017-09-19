Гибкость и растяжка: советы

Важнейшим составляющим успешного достижения вершин физической подготовки и натренированности является гибкость (растяжка), развитию которой часто не уделяют должного внимания.

В результате уплотнения, уменьшения гибкости и подвижности мышц в них поступает меньшее количество крови, что в свою очередь приводит к деградации способности мышц сокращаться, к ухудшению их работы. Более того, такое состояние тела, когда мышцы становятся напряженными, словно окостеневшими, с годами приводит к возникновению проблем с позвоночником и суставами. Словом, развитие и сохранение гибкости мышц и суставов являются жизненно важными.

Мы рекомендуем вам привыкнуть делать растяжку один или два раза в день, например до и после занятий с отягощениями, а также в дни, свободные от тренировок. Взгляните на корпус основных упражнений на растяжку, продемонстрированных Джи Джонсон, выбранной нами в модели. Делайте растяжку медленно и оставайтесь в напряженном положении лишь несколько секунд, пока ваше дыхание будет оставаться совершенно свободным. Не переусердствуйте, выполняя эти упражнения, не допускайте никакого насилия над своим телом. Вам понадобятся время и терпение для развития хорошей гибкости. Также имейте в виду, что каждому дан свой диапазон гибкости и не все смогут сравниться в этом с Джи.

Кроме того, вы можете воспользоваться опытом йоги, выучив несколько новых упражнений на растяжку или обратившись к инструктору по йоге, который разработает для вас программу, и вы сможете самостоятельно выполнять ее дома в удобное для вас время. Не забывайте сделать растяжку до и после занятий с отягощениями, как будет описано ниже. В качестве разминки-разогрева используйте легкие аэробные упражнения, затем сделайте растяжку, за которой должен следовать корпус упражнений с отягощениями, а под конец сделайте растяжку еще раз, совместив ее с периодом остывания мышц. Выработайте привычку по мере выполнения всего корпуса упражнений делать растяжку всех групп мышц в конце каждого сета. Многие люди инстинктивно стали делать растяжку, почувствовав, что после нее их утомленные мышцы испытывают значительное облегчение, и это вполне закономерно, ведь растяжка также помогает сохранить мягкость и податливость мышц. И теперь вы можете приступить к тренировке следующей части тела.

Если после нескольких недель тренировок на развитие гибкости вы обнаружите, что у вас все еще остались плотные, жесткие мышцы и даже на ощупь они кажутся ненормальными, больными или воспаленными, если они не становятся мягче даже тогда, когда вы жестко массажируете их пальцами, то вам необходимо прибегнуть к помощи профессионального массажиста. Вероятно, ваши мышцы страдают от хронических спазмов. Хороший массажист сделает все, чтобы смягчить напряжение и спазмы мышц, и поможет вам освободиться от спаек, которые заставляют мышечные волокна словно прилипать друг к другу. Однако и на это потребуется время. Если в организме некоторых людей изменения происходят уже после нескольких первых сеансов, другие, возможно, будут вынуждены месяц за месяцем посещать массажиста, и результат будет проявляться постепенно. Все зависит от того, когда возникли болезненные изменения мускулатуры и последствием каких жизненных обстоятельств они стали.

То же самое верно и в отношении многократно повторяющихся движений, напрягаю-щих и растягивающих мышцу, что обусловливает развитие синдрома лучезапястного сустава и локтя теннисиста. В большинстве случаев в результате повторяющихся в течение многих лет однотипных движений узкого диапазона, если не делать растяжку мышц и не выполнять упражнений, предполагающих использование всех групп мышц и весь диапазон движений, ваше тело будет сковано разнообразными синдромами мышечного напряжения. Экстренное обращение к массажисту в подобном случае оправдает себя и, возможно, позволит вам избежать врачей, больницы и операционной.

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