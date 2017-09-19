Какова оптимальная продолжительность отдыха между тренировками

Качество периодов отдыха, необходимых для восстановления, столь же важно, как и качество занятий с отягощениями.

Целеустремленные тяжелоатлеты, только что начавшие получать положительный результат от занятий, иногда прибегают к увеличению длительности и напряженности тренировок, но приходят от этого лишь в крайнее расстройство, так как перестают видеть хоть какой-то прогресс. Больше не всегда значит лучше, иногда требуется большее количество скорее отдыха, чем тренировок. К тому же для оптимального протекания восстановительных процессов абсолютно необходимо правильное питание. В главах 7 и 8 содержатся подробные и всеобъемлющие планы питания. Если иногда, примерно раз в каждые три месяца, прибегать к двухнедельному перерыву в тяжелоатлетических занятиях, то оказывается возможным предотвратить хроническую усталость и перетренированность.

Конкретное время, необходимое вашим мышцам для полного восстановления, определяется вашими генетическими особенностями, полом, возрастом и уровнем тренированности. В целом мужчины восстанавливаются быстрее женщин, а молодые люди быстрее, чем люди в возрасте 35 лет и старше. После занятий с отягощениями высокой интенсивности для восстановления мускулатуры обычно необходимо три-четыре дня и два-три дня — после тренировочных сессий средней и малой интенсивности. Таковы общие правила программ по бодибилдингу и наращиванию силы. Эти правила могут быть изменены атлетами в соответствии с требованиями их вида спорта к тренировочным сессиям в сезон, предшествующий соревнованиям, или непосредственно в период соревнований.

sportzal.com