Базовые упражнения: советы

В данную статью мы включили массу эффективных упражнений для тренировок с отягощениями, а также руководство по их выполнению. Будьте внимательны, читая описание упражнений, чтобы выполнять их безусловно правильно. Предварительно проконсультируйтесь относительно ограничений, содержащихся в инструкциях к упражнениям из этого сайта. Всегда лучше посоветоваться с личным тренером непосредственно в спортзале, чтобы удостовериться, что вы выполняете упражнения правильно.

Примеры упражнений для занятий с отягощениями

Мы предлагаем вам сосредоточиться на базовых силовых упражнениях по бодибилдингу, предназначенных для развития всех основных групп мышц. Вот основные упражнения, в которых вы нуждаетесь. Большая часть упражнений может выполняться в «спортзале» на дому, поскольку вам потребуются лишь штанги и гантели. Если вам не удается выполнить одно из рекомендованных упражнений по причине травмы, отсутствия нужных снарядов или помощника-наблюдателя, посмотрите, какое упражнение, описанное ниже в таблице, можно использовать взамен пропущенного. Если же вы почувствуете, что, добившись высоких результатов, начали скользить по плоскости, то среди вейдеровских публикаций вы можете найти журнальные статьи, содержащие широкий спектр дополнительных упражнений, которые вы можете получить также, воспользовавшись советом личного тренера. Перед тем как приступить к тренировкам с отягощениями в соответствии с программой, всегда проходите медицинский осмотр и заручитесь одобрением вашего лечащего врача.

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