Боковые наклоны с одной гантелью

Косые мышцы живота: как накачать

Выполнение боковых наклонов с гантелью. Чтобы разогреть мышцы, в начале упражнения выполните несколько боковых наклонов без гантели. В одну руку возьмите гантель и встаньте прямо, положив другую на пояс, то есть на косые мышцы живота, для которых и предназначено это упражнение. Сделайте наклон в сторону той руки, в которой держите гантель. Поясница не должна участвовать в движении. Чтобы сократились косые мышцы другой стороны живота, наклонитесь в противоположную сторону от руки, держащей гантель. Задержитесь на секунду в согнутом положении и медленно вернитесь в исходное. Будьте осторожнее, выполняя это упражнение, поскольку для большинства людей наклоны в стороны — совершенно непривычное движение.

Кранч лежа на боку для косых мышц живота

Кранч лежа на боку для косых мышц живота — еще одно упражнение, которое используется для развития косых мышц живота.

Выполнение кранча лежа на боку для косых мышц живота. Лягте на бок, как показано на фото. Руки скрестите за головой. Вначале напрягите косые мышцы живота и поднимите плечи в сторону бедра, движение выполняется в малом диапазоне. Расслабьте косые мышцы живота и вернитесь в исходное положение. Выполнив желаемое число повторов, лягте на другой бок, чтобы создать нагрузку на косые мышцы другой стороны живота.

Русские повороты

Учтите, что русские повороты — упражнение, предназначенное для хорошо тренированных атлетов. Оно создает нагрузку на мышцы средней части тела. Желательно, чтобы его выполняли атлеты-профессионалы, которым необходимо развить силу и скорость мышц, поворачивающих торс.

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