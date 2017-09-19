Диета — новые заповеди спортивного питания

Вейдеровский Метод Треугольника базируется на энергии, получаемой организмом в результате оптимального питания. Без правильного питания, которое дает энергию и как бы отапливает организм во время тренировок, вы сможете выжить, но никогда не сможете процветать.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что планы питания большинства людей едва позволяют им покрыть расходы организма на самые существенные и простые процессы жизнедеятельности. Даже профессиональные атлеты становятся жертвой собственных причуд и диетических пристрастий в погоне за крохами от пирога успеха. Адекватное питание — наука, то, чему нужно неуклонно следовать каждый день. Если вы регулярно тренируетесь, стремясь к реалистичной цели, то тем более важно следовать испытанным жизнью программам питания. Только они максимально разовьют физические способности всего тела. Именно по этой причине мы разработали особую диету, систему диетпитания, представляющую собой регулярное потребление пищи, в корне отличное от предельно мощного спортивного и фитнес-питания, нацеленного на сиюминутные достижения.

Этот рацион питания учитывает ваши индивидуальные потребности, связанные со спецификой вашего вида спорта или спецификой ваших жизненных целей. Например, вам, может быть, необходимо сбросить вес, укрепить мышцы или выйти на более высокий уровень энергетики. Учитываются также пол и возраст. Диетпитание придает особое значение роли пищевых добавок в плане дневного рациона, основанного на наблюдениях над диетами, обогащенными конкретной конфигурацией веществ. Эти диеты показали, какие компоненты питания действительно способствуют развитию организма. Наши ультрасовременные рекомендации по эффективному питанию помогут вам следовать заповедям диетпитания, снабженного руководством по использованию пищевых добавок и планами специфически спортивного питания.

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