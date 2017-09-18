Беременность внематочная: что делать Опубликовано: Беременность внематочная(graviditas extrauterina) — прикрепление и развитие оплодотворенной яйцеклетки вне матки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







В зависимости от места прикрепления оплодотворенной яйцеклетки выделяют трубную, яичниковую и брюшную беременность. Чаще, примерно в 98—99% случаев, встречается трубная беременность. При трубной беременности оплодотворенная яйцеклетка может прикрепиться в воронке, ампуле, перешейке или (реже) в маточной части маточной трубы. При яичниковой беременности оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в яичнике, при брюшной — на брюшине, сальнике, печени, желудке, селезенке. В большинстве случаев брюшная беременность возникает вторично в результате повторной имплантации плодного яйца, попавшего в брюшную полость после прерывания трубной беременности. К внематочной относят также чрезвычайно редко встречающуюся беременность в рудиментарном роге матки, возникающую при пороке развития матки — двурогой матке с недоразвитым замкнутым рогом,







Возникновение внематочной беременности связано с нарушением прохождения оплодотворенной яйцеклетки по половым путям, вследствие чего она достигает соответствующей фазы развития и имплантируется до попадания в полость матки. Наиболее часто эти нарушения обусловлены воспалительными изменениями в маточных трубах, сопровождающимися нарушением их перистальтики, сужением просвета, образованием сращений, истончением слизистой оболочки. Нарушение прохождения оплодотворенной яйцеклетки может быть следствием недоразвития маточных труб, нарушения гормонального баланса, длительной лактации, психогенного спазма мускулатуры маточных труб.







Внематочная беременность сопровождается теми же изменениями в организме женщины, что и нормальная беременность. Однако матка при внематочной беременности увеличивается лишь до срока 6—8 нед. Трубная беременность прерывается, как правило, на 6—8-й неделе; прерывание межуточной трубной беременности (прикрепление плодного яйца в маточной части трубы) может происходить и в более ранние сроки (даже при задержке менструации на несколько дней). При нарушении трубной беременности происходит внутренний или наружный разрыв плодовместилища. При внутреннем разрыве, который наблюдается, как правило, при развитии плодного яйца в ампуле или воронке маточной трубы, нарушается целость обращенной в просвет трубы капсулы плодного яйца, плодное яйцо отслаивается от стенок маточной трубы, при этом в просвете ее скапливаются жидкая кровь и сгустки крови (гематосальпинкс). Затем плодное яйцо выталкивается в брюшную полость — так называемый трубный выкидыш. При этом постепенно вокруг маточной трубы и в позадиматочном пространстве скапливается кровь.







Наружный разрыв плодовместилища, или разрыв маточной трубы, сопровождается обычно значительным внутрибрюшным кровотечением, особенно при разрыве в области маточной части трубы. Массивное внутрибрюшное кровотечение бывает также в случае разрыва плодовместилища при яичниковой, брюшной беременности и беременности в рудиментарном роге матки.

health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

