  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • По плану «Маршалла», в Украину планируют инвестировать 5 млрд евро ежегодно - Кубилюс
    Опубликовано: 2017-09-19 10:00:08

    План “Маршалла” для Украины рассчитан более чем на год и с финансовыми инвестициями в экономику в размере 5 млрд евро годовых. Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс.

    “Главные пункты нового плана – это пакет финансовых инвестиций в реальную экономику, чего до настоящего времени не было. Мы сейчас говорим о 5 млрд евро годовых. План рассчитан более чем на 1 год. Только мы рассчитываем, что в год стоит достичь 5 млрд, почему именно 5, потому что мы базируемся на экспертных подсчетах, которые показывают, если бы могли сделать такой инвестиционный пакет в реальную экономику, то рост экономики от нынешних 1-2%, достиг бы 6-8%. Надо сделать так, чтобы 5 млрд инвестиций в год пришли. И это только из-за такой инвестиционный план “, – сообщил Андрюс Кубилюс.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.