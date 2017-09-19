По плану «Маршалла», в Украину планируют инвестировать 5 млрд евро ежегодно - Кубилюс

План “Маршалла” для Украины рассчитан более чем на год и с финансовыми инвестициями в экономику в размере 5 млрд евро годовых. Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс.

“Главные пункты нового плана – это пакет финансовых инвестиций в реальную экономику, чего до настоящего времени не было. Мы сейчас говорим о 5 млрд евро годовых. План рассчитан более чем на 1 год. Только мы рассчитываем, что в год стоит достичь 5 млрд, почему именно 5, потому что мы базируемся на экспертных подсчетах, которые показывают, если бы могли сделать такой инвестиционный пакет в реальную экономику, то рост экономики от нынешних 1-2%, достиг бы 6-8%. Надо сделать так, чтобы 5 млрд инвестиций в год пришли. И это только из-за такой инвестиционный план “, – сообщил Андрюс Кубилюс.

Инф. finance.ua