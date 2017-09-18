Мировой голод снова на подъеме под воздействием конфликтов и последствий изменения климата - доклад ООН

В настоящее время насчитывается 815 миллионов голодающих - миллионы детей могут оказаться в группе риска из-за отсутствия полноценного питания.

После неуклонного снижения на протяжении более десяти лет глобальный голод снова начал расти и в 2016 году затронул 815 миллионов человек или 11 процентов населения мира, говорится в новом издании ежегодного доклада Организации Объединенных Наций по мировой продовольственной безопасности и питанию, опубликованном 15 сентября. В то же время многие формы неполноценного питания угрожают здоровью миллионов людей во всем мире.

Согласно выводам доклада «Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире 2017», увеличение количества голодающих на 38 миллионов за год во многом обусловлено увеличением количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата.

Около 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, говорится в докладе, тогда как 52 миллиона страдают от истощения, то есть имеют недостаточный вес для своего роста. По оценкам, 41 миллион детей имеет избыточный вес. Анемия среди женщин и ожирение среди взрослого населения также вызывают беспокойство. Эти тенденции являются следствием не только конфликтов и климатических изменений, но и радикальных изменений диетических привычек и замедления экономического роста.

Доклад является первой глобальной оценкой ООН уровня продовольственной безопасности и питания, проведенной после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, целью которой является искоренение голода и всех форм неполноценного питания к 2030 году в качестве одного из главных приоритетов международной политики.

Конфликт, все в большей степени усугубляемый изменением климата, выделяется в докладе как один из основных факторов, способствующих распространению голода и многочисленных форм неполноценного питания.

«За последнее десятилетие конфликты резко возросли и стали более сложными и неразрешимыми по своему характеру», - отметили главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в совместном предисловии к докладу. Они подчеркнули, что наиболее высокая доля голодающих и страдающих от неполноценного питания детей в мире была отмечена в зонах вооруженных конфликтов.

«Это тревожные звонки, которые мы не можем игнорировать: к 2030 году мы не сможем положить конец голоду и всем формам неполноценного питания, если не будем бороться со всеми факторами, подрывающими продовольственную безопасность и питание. Построение мирного и инклюзивного общества является необходимым условием для достижения этой цели», - заявили они.

Они также отметили, что голод свирепствовал в некоторых регионах Южного Судана на протяжении нескольких месяцев в начале 2017 года, и существует высокий риск того, что он может вновь повториться, а также проявиться в других пострадавших от конфликта регионах, а именно в северо-восточной Нигерии, Сомали и Йемене.

Но даже в регионах, где царит мир, засухи или наводнения, частично связанные с погодным явлением Эль-Ниньо, а также глобальный экономический спад, приводят к ухудшению продовольственной безопасности и ситуации с питанием, добавили они.

Основные цифры

Голод и продовольственная безопасность

Общее количество голодающих в мире: 815 миллионов:

Азия: 520 миллионов

Африка: 243 миллиона

Латинская Америка и Карибский бассейн: 42 миллиона

Доля голодающих в мире: 11%

Азия: 11.7%

Африка: 20% (Восточная Африка - 33.9%)

Латинская Америка и Карибский бассейн: 6.6%

Неполноценное питание во всех формах его проявления

Количество детей в возрасте до 5 лет, отстающих в росте (когда рост слишком мал для их возраста): 155 миллионов

Количество человек, проживающих в странах, затронутых конфликтами различного уровня: 122 миллиона

Количество детей в возрасте до 5 лет, страдающих от истощения (когда вес недостаточен для их роста): 52 миллиона

Количество взрослых, страдающих ожирением: 641 миллион (13% всего взрослого населения на планете)

Количество детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом: 41 миллион

Количество женщин репродуктивного возраста, страдающих от анемии: 613 миллионов (около 33% от общего числа)

Воздействие конфликтов

Количество голодающих на планете - 815 миллионов, их них проживающих в странах, затронутых конфликтом - 489 миллионов

Распространенность голода в странах, затронутых конфликтом, на 1,4-4,4 процентных пункта выше, чем в других странах

В условиях конфликта, осложняемых политической и экологической нестабильностью, распространенность голода на 11-18 процентных пунктов выше

Люди, проживающие в странах, пострадавших от затяжных кризисов, почти в 2,5 раза чаще подвергаются риску голода, чем люди, проживающие в других регионах