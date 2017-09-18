Соціальна допомога в Україні: хто, коли і скільки отримає доплати

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо підвищення розмірів соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та спрощення порядку контролю за їхнім проведенням. Документ передбачає підвищення розміру щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю І та ІІ груп і дітей з інвалідністю із числа внутрішньо переміщених. Про це пише Партія Пенсіонерів України.

Повідомляється, що також підвищено граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять особи з інвалідністю, до 3400 грн.

Окрім того, розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги. Верхня межа суми коштів, які може мати член сім’ї внутрішньо переміщеної особи на депозитному банківському рахунку (рахунках) і не втратити право на її отримання, з 10 до 25 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Уряд встановив, що соціальні виплати переселенці можуть отримували через будь-який банк (отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій) тільки на підконтрольній українській владі території.

Документом спрощено порядок контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку і тим, які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, і військовослужбовцям.

Інформаційний відділ Партії Пенсіонерів України