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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Геологи нашли самую горячую точку на Земле
    Опубликовано: 2017-09-18 14:00:04

    Геологи выяснили, что самая горячая точка на поверхности нашей планеты - не в пустыне или жерле вулкана, а в Канаде. Об этом сообщает Популярная механика.

    "Примерно 36 миллионов лет назад астероид врезался в место, которое в настоящий день является канадской провинцией Ньюфаундленд и Лабрадор. Исследователи из Университета Кертина в Перте, Австралия, и Западного университета в Лондоне, Онтарио (да, в Канаде есть даже собственный Лондон) выяснили, что в течение краткого периода температура в точке удара превышала 2370 градусов по Цельсию - что делает это место самой горячей точкой на всей Земле", - отмечается в статье.

    Узнать этот любопытный факт ученым помогли кристаллы кубического циркония, по структуре напоминающие алмазы. Их нашли в кратере Мистатин, который превратился в озеро, в центре которого возвышается небольшой островок. В почве на берегу озера были найдены фрагменты минерализованного стекла: в прошлом от сильнейшего удара о землю порода раскалилась и спеклась в стеклянистую массу. Об этом говорят и следы ударной волны, навсегда изменившей ландшафт местности. Но самой важной находкой геологов стал уже упомянутый цирконий. Именно он и сыграл ключевую роль, поскольку такие кристаллы образуются только при температуре от 2370 °С.

    Для сравнения, это всего в два раза холоднее, чем поверхность Солнца.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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