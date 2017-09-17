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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экстракт виноградных косточек
    Опубликовано: 2017-09-17 19:44:43
    Фитоэлемент питания, содержащийся в GSE, является сильным антиоксидантом; сдерживает энзимы, которые ломают и повреждают кровеносные сосуды, соединительные ткани и кожу (то есть сдерживает развитие коллагеноза и эластоза — болезней соединительных и эластичных тканей); способствует сохранению пластичности кровеносных сосудов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Все эти свойства в совокупности способствуют общему оздоровлению организма и кровеносной системы. GSE также используется как элемент питания, поддерживающий способность венозной/кровеносной системы противостоять заболеваниям. Это благотворно скажется на организме любого человека, но особый интерес это должно вызвать у атлетов, которым приходится преодолевать длинные дистанции и чей успех зависит от того, насколько хорошо функционирует их кровеносная система, а также которым необходима усиленная защита организма от окислительных реакций. Используйте высококачественные добавки, содержащие нормализованный экстракт виноградных косточек (50-85% проантоцианидина). Дневная норма потребления нормализованного GSE, получаемого с пищевыми добавками в целях питания организма, составляет 25-150 мг. 

    Более высокие дозы используются для питания и поддержания больной кровеносной системы — 100-200 мг три раза в день. Экстракт виноградных косточек содержит фитоэлементы питания, которые аналогичны тем, что содержатся в пикногеноле, представляющем собой экстракт кожуры банана, входящего в состав добавок в качестве источника 0РС.

    sportzal.com

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