Шоколад улучшает способности к математике

Употребление шоколада может улучшить способности к занятию математикой, пишет сегодня газета The Telegraph.

Согласно результатам исследования, проведенного британскими учеными, вещество «флаванол», содержащееся в шоколаде и какао, действительно способствуют более быстрому счету.

Ученые сообщили, что провели эксперимент над добровольцами, которые получали в больших порциях «флаванол» и удачнее справлялись с задачами по математике и при этом чувствовали себя менее усталыми.

Флаванолы часть группы химикатов полифенолов способствуют улучшению кровообращения в мозге, следовательно, могут существенно помочь студентам во время экзаменов, отмечают ученые.

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