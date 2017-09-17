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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шоколад улучшает способности к математике
    Опубликовано: 2017-09-17 17:24:41
    Употребление шоколада может улучшить способности к занятию математикой, пишет сегодня газета The Telegraph.

    Согласно результатам исследования, проведенного британскими учеными, вещество «флаванол», содержащееся в шоколаде и какао, действительно способствуют более быстрому счету.

    Ученые сообщили, что провели эксперимент над добровольцами, которые получали в больших порциях «флаванол» и удачнее справлялись с задачами по математике и при этом чувствовали себя менее усталыми.

    Флаванолы часть группы химикатов полифенолов способствуют улучшению кровообращения в мозге, следовательно, могут существенно помочь студентам во время экзаменов, отмечают ученые.

    sportzal.com

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