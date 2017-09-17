Витамин D: в чем польза

Витамин D первоначально был открыт в качестве активного питательного вещества, содержащегося в тресковой печени и применяемого для лечения рахита и других нарушений развития детей.

Впоследствии специальные исследования позволили определить, что рахит можно лечить и с помощью ультрафиолетового света (солнечного света или света ламп). Мы знаем, что витамин D содержится в больших количествах в тресковой печени (рыбьем жире) и что наш организм способен сам вырабатывать витамин D под воздействием ультрафиолетового излучения.

Существует несколько соединений, являющихся витамином D и выполняющих функции этого витамина в организме. Наиболее известными из них являются кальциферол, холекальциферол и эргокальциферол. Холекальциферол — это основная форма витамина D, вырабатываемая нашим организмом. Ультрафиолетовый свет индуцирует конверсию соединения, так называемого 7-дегидрохолестерол, в витамин D3 (холекальциферол). Витамин D2, так называемый эргокальциферол, производится на промышленной основе посредством ультрафиолетового облучения растительного стерола — эргостерола. Наш организм способен усваивать эти формы витамина D, преобразуя их в биологически активную форму — 25-гидроксихолькальциферол. Витамин D выполняет несколько основных функций в нашем организме и поэтому является незаменимым для нормального роста и развития. Основной его функцией является метаболизм (обмен) кальция и фосфора, способствующих нормальному отвердению костей. Витамин D принимает самое многообразное участие в процессах метаболизма кальция и фосфора, в том числе и являясь регулятором их поглощения и усвоения в желудочно-кишечном тракте. Регулирование оптимального уровня приема кальция необходимо также для обеспечения нормальных функций нервно-мышечной системы и работы сердца. Существуют указания, что одной из функций витамина D является повышение мышечной силы. Однако нет никаких указаний, что прием мегадоз витамина D позитивно сказывался на спортивной форме и результатах. Для здоровых и активно тренирующихся мужчин и женщин, стремящихся достигнуть успеха в фитнесе или конкретном виде спорта, норма потребления витамина D с пищей и пищевыми добавками составляет от 400 до 1000 ME в день. RDI (рекомендуемый дневной прием) для витамина D составляет 400 ME.

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