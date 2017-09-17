  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Последствия алкоголизма сохраняются на протяжении многих месяцев после отказа от алкоголя
    Опубликовано: 2017-09-17 21:24:44

    Хроническое злоупотребление алкоголем может нанести серьезный ущерб системам гормональной регуляции состояния организма человека, причем последствия такого воздействия сохраняются в течение продолжительного времени после излечения от алкоголизма. К такому выводу пришли немецкие ученые, изучавшие воздействие алкоголизма на системы регуляции водно-электролитного баланса организма, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Как показало проведенное специалистами “Max Planck Institute for Experimental Medicine” исследование, в котором приняли участие 35 больных хроническим алкоголизмом и 25 здоровых добровольцев, алкоголь нарушает функции системы гормональной регуляции артериального давления и водно-электролитного баланса, влияя на содержание в крови двух гормонов – вазопрессина (VP) и предсердного натрийуретического пептида (ANP).

     У больных алкоголизмом уровень VP оказался достоверно ниже, а уровень ANP – достоверно ниже, чем у здоровых добровольцев. Эти нарушения сохранялись и во время периодов абстиненции на протяжении как минимум 9 месяцев после отказа от алкоголя.

     “Судя по полученным нами данным, воздействие алкоголя на организм значительно более многогранно, чем представлялось ранее, – заявил в интервью корреспонденту “Reuters” доктор Ганнелор Эренрейх, руководитель исследовательской группы. – Нарушением водно-электролитного баланса можно объяснить не только дискомфорт, испытываемый больными и отказавшимися от алкоголя лицами, но и такие эффекты алкоголя, как нарушение памяти и судорожный синдром. Не исключено, что по окончании этих исследований мы займемся разработкой методов коррекции связанных с алкоголизмом гормональных нарушений, которые позволят резко повысить эффективность существующих методик лечения алкоголизма.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.