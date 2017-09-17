Хроническое злоупотребление алкоголем может нанести серьезный ущерб системам гормональной регуляции состояния организма человека, причем последствия такого воздействия сохраняются в течение продолжительного времени после излечения от алкоголизма. К такому выводу пришли немецкие ученые, изучавшие воздействие алкоголизма на системы регуляции
Как показало проведенное специалистами “Max Planck Institute for Experimental Medicine” исследование, в котором приняли участие 35 больных хроническим алкоголизмом и 25 здоровых добровольцев, алкоголь нарушает функции системы гормональной регуляции артериального давления
У больных алкоголизмом уровень VP оказался достоверно ниже, а уровень ANP – достоверно ниже, чем у здоровых добровольцев. Эти нарушения сохранялись и во время периодов абстиненции на протяжении как минимум 9 месяцев после отказа от алкоголя.
“Судя по полученным нами данным, воздействие алкоголя на организм значительно более многогранно, чем представлялось ранее, – заявил в интервью корреспонденту “Reuters” доктор Ганнелор Эренрейх, руководитель исследовательской группы. – Нарушением