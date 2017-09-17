Лекарство, которое уже успешно применяется для лечения прыщей, может найти применение в офтальмологии для лечения наследственного заболевания, которое может привести к потере зрения. Речь идет о препарате Аккутан, название которого в последнее время на слуху
При этом заболевании поражается желтое пятно, в котором сосредоточено большинство световоспринимающих клеток глаза.
Опробовав его на больных мышах, ученые отметили остановку накопления пигмента уже через два месяца. Теперь предстоит доказать, что подобное действие Аккутан может оказывать и у людей. Предстоит подобрать и адекватную дозу. Пока людям, страдающим болезнью Штаргардта, самостоятельно его применять не рекомендуют. Как отметили исследователи, предстоит также понять, не может ли лекарство найти применение при других, значительно более частых формах дегенерации сетчатки. Результаты исследования появились в электронной версии журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.