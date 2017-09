Лекарство от прыщей сохраняет зрение

Лекарство, которое уже успешно применяется для лечения прыщей, может найти применение в офтальмологии для лечения наследственного заболевания, которое может привести к потере зрения. Речь идет о препарате Аккутан, название которого в последнее время на слуху из-за возможной связи с ростом числа самоубийств, и о макулярной дистрофии Штаргардта.

При этом заболевании поражается желтое пятно, в котором сосредоточено большинство световоспринимающих клеток глаза. Из-за накопления токсичного пигмента в этой области страдает, главным образом, центральное зрение. Периферическое может быть сохранено. Это заболевание, по статистике, поражает одного из 10000 человек. Оно определяется генами. Работы была выполнена исследователями из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Они отметили, что у мышей с заболеванием, аналогичным болезни Штаргардта, не идет поражения желтого пятна, если они растут в полной темноте. Аккутан известен тем, что может вызывает куриную слепоту.

Опробовав его на больных мышах, ученые отметили остановку накопления пигмента уже через два месяца. Теперь предстоит доказать, что подобное действие Аккутан может оказывать и у людей. Предстоит подобрать и адекватную дозу. Пока людям, страдающим болезнью Штаргардта, самостоятельно его применять не рекомендуют. Как отметили исследователи, предстоит также понять, не может ли лекарство найти применение при других, значительно более частых формах дегенерации сетчатки. Результаты исследования появились в электронной версии журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

