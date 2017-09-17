Некоторые контрацептивы не защищают от половых инфекций

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предложило внести новый абзац в инструкции к контрацептивам, которые продаются без рецепта и содержат спермицид ноноксинол 9. В нем будет содержаться предупреждение о том, что вагинальные контрацептивы, содержащие этот спермицид, не защищают от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Кроме того, инструкция будет предупреждать о том, что подобные контрацептивы могут вызвать вагинальное раздражение, что способствует увеличению вероятности передачи ВИЧ и других ИППП от зараженного партнера. Такой шаг вызван тем, что недавно проведенный анализ, основанный на данных Всемирной организации здравоохранения, продемонстрировал неэффективность использования ноноксинола 9 для предохранения от ВИЧ и других инфекций.

В исследовании принимали участие 991 ВИЧ-негативная женщина, занимающаяся проституцией

medicus.ru