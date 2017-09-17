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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Некоторые контрацептивы не защищают от половых инфекций
    Опубликовано: 2017-09-17 20:24:23

    Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предложило внести новый абзац в инструкции к контрацептивам, которые продаются без рецепта и содержат спермицид ноноксинол 9. В нем будет содержаться предупреждение о том, что вагинальные контрацептивы, содержащие этот спермицид, не защищают от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

    Кроме того, инструкция будет предупреждать о том, что подобные контрацептивы могут вызвать вагинальное раздражение, что способствует увеличению вероятности передачи ВИЧ и других ИППП от зараженного партнера. Такой шаг вызван тем, что недавно проведенный анализ, основанный на данных Всемирной организации здравоохранения, продемонстрировал неэффективность использования ноноксинола 9 для предохранения от ВИЧ и других инфекций.

    В исследовании принимали участие 991 ВИЧ-негативная женщина, занимающаяся проституцией

    medicus.ru

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