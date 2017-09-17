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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У больных с хронической сердечной недостаточностью чувствительность барорецепторов можно улучшить высокими дозами витамина С
    Опубликовано: 2017-09-17 14:44:33

    У больных с хронической сердечной недостаточностью чувствительность барорецепторов можно улучшить высокими дозами витамина С, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В июньском номере Hypertension д-р Gianfranco Piccirillo и его коллеги (Клиника Policlinico Umberto I, Рим) напоминают, что высокие дозы витамина С предотвращают повреждение эндотелия при хронической сердечной недостаточности (ХСН). За счет этого механизма витамин С может восстанавливать сниженную чувствительность барорецепторов, а также уменьшать риск внезапной смерти.

    Итальянские ученые обследовали 33 больных с ХСН (фракция выброса не более 35%) и 11 здоровых лиц из группы контроля. Сравнивалась чувствительность барорецепторов до и после инфузии плацебо либо витамина С (2.5 мг).

    У пациентов с ХСН после введения витамина С чувствительность барорецепторов повышалась гораздо в большей степени, чем после инфузии плацебо. В контрольной группе барорецепторная чувствительность, напротив, все время оставалась практически одинаковой.

    По мнению авторов, если аналогичные результаты будут получены и для длительной терапии витамином С, это позволит восстанавливать баланс симпатического и парасимпатического тонуса и, тем самым, уменьшать частоту развития опасных желудочковых аритмий".

    medicus.ru

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