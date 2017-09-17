Сладкий секрет молодости

Секрет вечной молодости так давно интересует людей, что ученые готовы денно и нощно трудиться над его разгадкой.

Немало факторов, влияющих на скорость старения, уже раскрыто наукой и всесторонне изучено, но вот поиски средства, которое помогло бы смягчить разрушительное воздействие времени, идут до сих пор, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Зарубежные специалисты, однако, уверяют, что им наконец-то удалось найти панацею, и она, в отличие от средств, предлагаемых пластическими хирургами, не только безболезненна, но и приятна.

Секрет омоложения таился, как выяснили сотрудники Университета Гамильтона в Новой Зеландии Линн Чепулис и Никола Старкей, в сладком лакомстве, производимом пчелами, — в обыкновенном меде. Винни-Пух, видимо, знал, что делает, когда употреблял его в неограниченном количестве и не стеснялся попросить добавки. Возможно, предполагают новозеландские ученые, скоро мед будут продавать в аптеках с ярлычком «Средство для продления молодости».

Экспериментаторы пришли к такому выводу на основе продолжительных опытов с тремя группами лабораторных крыс, одной из которых выпала завидная участь — в течение года соблюдать диету, содержащую 10% меда, рацион второй группы включал 8% сахарозы, зато третью сладким не кормили вообще. Для исследовательского проекта отобрали крыс в возрасте двух месяцев, которых впоследствии каждые три месяца подвергали проверке на склонность к стрессам, депрессиям и остроту памяти. Выяснилось, что крысы, которых регулярно потчевали медом, гораздо меньше волнуются, лучше ориентируются в пространстве и проявляют завидную скорость реакции.

«Диеты, обогащенные медом вместо сахара, могут представлять прекрасную перспективу в плане сохранения молодости — если говорить о ясности ума и интенсивности умственной деятельности», — утверждает Никола Старкей, участие которого в исследовании финансировала одна новозеландская молочная компания, заинтересованная в производстве йогурта с медом.

Мед в качестве природного и очень полезного подсластителя производит, если судить по крысам, весьма яркий эффект: он повышает стрессоустойчивость психики и организма в целом, укрепляет иммунитет и не дает интеллекту пасть жертвой возрастных изменений. Новозеландские исследователи, занимавшиеся этим проектом, считают, что этими поистине чудесными свойствами мед обладает благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов, являющихся признанным средством против старения человеческого организма.

Тот факт, что мед действует на людей столь же благотворно, как и на крыс, предстоит доказать путем новых экспериментов, однако ученые мало сомневаются в успехе. Дело в том, что их британские коллеги, интересующиеся лечебным потенциалом меда, давно проводят исследования подобного рода, и их опыт может стать опорой для дальнейших научных проектов по борьбе за молодость.

sportzal.com