Грецкие орехи снижают риск возникновения рака груди

Употребление грецких орехов способствует снижению риска возникновения рака молочных желез, считают британские исследователи.

Как известно, орехи содержат такие полезные компоненты, как омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и фитостеролы, которые снижают риск возникновения рака груди. Ученые провели эксперимент на мышах, в котором кормили ежедневно мышей грецкими орехами (56,7 гр). В результате оказалось, что у мышей, потреблявших грецкие орехи, реже возникал рак молочных желез, чем у мышей в контрольной группе. Исследование было представлено на ежегодном собрании Американской Ассоциации по исследованию рака.

По мнению автора исследования Josephine Querido, сбалансированный рацион питания с большим количеством овощей и фруктов сокращает риск возникновения различных типов рака. Хотя исследование было проведено только на мышах, но очевидно, что польза от употребления грецких орехов также будет распространяться на организм человека, утверждают исследователи.

Здоровое питание способно предотвратить возникновение многих тяжелых заболеваний. Грецкие орехи, как доказали ученые ранее, позволяют сосудам дольше оставаться эластичными. Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять небольшое количество грецких орехов, чтобы защитить себя от рака груди и сердечно-сосудистых заболеваний.

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