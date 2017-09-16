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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Внутриматочная контрацепция
    Опубликовано: 2017-09-16 14:24:02

    Внутриматочная контрацепция — введение в матку специальных устройств, препятствующих зачатию.



    ВМК вызывают изменения сократительной функции матки, асептическое воспаление и измененную активность ферментов эндометрия, ускорение перистальтики маточных труб и прочее. Результатом являются нарушение миграции сперматозоидов, ускорение попадания в матку и гибель оплодотворенной яйцеклетки, абортивное воздействие.



    Условиями, определяющими выбор ВМК как метода контрацепции, являются возраст женщины старше 30 лет, беременность и роды в прошлом, регулярный менструальный цикл.Противопоказания к применению ВМК делят на абсолютные — беременность, острые и подострые воспалительные процессы — и относительные — аномалии развития матки, гиперпластические процессы в гениталиях, мено- и метроррагии, хронические воспалительные заболевания женской половой сферы, анемии и заболевания крови, тяжелые экстрагенитальные заболевания воспалительной этиологии.



    Введение и удаление ВМК можно проводить в амбулаторных асептических условиях. Вводят ВМК на 4—8 день менструального цикла после аборта. После родов — желательно через 2—3 месяца.



    Извлекать ВМК необходимо через 3—4 года, обычно это выполняют, потягивая за контрольную нить. При обрыве нити удаление ВМК проводится в стационаре инструментально после расширения цервикального канала расширителями Гегара № 4—5.



    Осложнениями ВМК могут быть появление болей и экспульсия ВМК, особенно у нерожавших женщин. Нередко усиливается кровопотеря в период менструации и связанная с этим железодефицитная анемия.



    Острые воспалительные процессы или обострения хронических заболеваний наблюдаются, по данным ряда авторов, в 1,5—10 % случаев среди нерожавших женщин с ВМК. Перфорация матки — осложнение при введении ВМК — отмечена в 0,04—1,2 % случаев. Во многом частота ее зависит от формы ВМК, техники введения, анатомических особенностей положения матки.

    health.sumy.ua

     

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