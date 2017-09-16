Химический метод контрацепции

Химические средства контрацепции при самостоятельном применении имеют невысокую эффективность. Обычно их сочетают с барьерными методами, что приводит к наилучшим результатам.

В настоящее время сохранил свое значение контрацептин, с успехом применяются фарматекс и патентоксавал, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эти препараты выпускаются в различных официнальных формах — мазь, крем, гель, свечи и пр., и суть их использования заключается во введении во влагалище за определенный период до полового контакта. Они обладают спермицидным действием, а также (некоторые) влиянием на патогенную флору.

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