Поликистоз яичников: что делать Опубликовано: Поликистоз яичников относится к группе гормональных заболеваний. Он приводит к бесплодию за счет того, что в женском организме нарушается и прекращается овуляция – созревание и выход яйцеклетки, готовой к оплодотворению. К сожалению, поликистоз яичников – достаточно распространенное гинекологическое заболевание, которое поражает не только взрослых женщин, но и девочек-подростков. Его причинами служат различного рода нарушения функций яичников, гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, гипоталамуса.







Медики выделяют первичный и вторичный поликистоз. Первичный возникает еще в подростковом возрасте, то есть именно тогда, когда в организме девочки происходят гормональные изменения и устанавливается менструальный цикл. Из-за поликистоза сбивается естественный процесс выхода яйцеклетки из яичника. Причины подросткового поликистоза могут быть разными: резкая смена климата, психические травмы, стрессы, плохая экология места проживания, острые респираторные заболевания, наследственность, хроническое воспаление миндалин и другие. Поскольку для подросткового возраста нерегулярный менструальный цикл, угревая сыпь и увеличение массы тела являются типичными явлениями, свидетельствующими о переходном периоде, многие девушки, равно как и их матери, не придают этим изменениям значения. А ведь именно эти признаки часто и выступают в качестве симптомов первичного поликистоза.







Вторичный поликистоз развивается уже в зрелом возрасте. Как правило, его причинами служат разные хронические воспаления в половой сфере. При этом степень тяжести заболевания напрямую зависит от того, насколько серьезными являются нарушения в работе яичников: одни нарушения создают трудности с зачатием, другие делают его совершенно невозможным.







Оба вида поликистоза имеют одинаковые симптомы: сбои в менструальном цикле, аменорея, увеличенные в размерах яичники, увеличение веса тела, повышенное оволосение. В некоторых случаях могут наблюдаться жирная себорея, выпадение волос на голове, снижение тембра голоса. Медики говорят, что главным симптомом поликистоза яичников следует считать все-таки нарушение менструального цикла, которое может протекать в одном из трех видов: олигоменорея – когда интервал между менструациями составляет 40-150 дней: вторичная аменорея – интервал превышает 6 месяцев: ациклические маточные кровотечения. Любой из этих видов часто сопровождается тянущими болями в нижней части живота.



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