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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Половина клиентов выбирает салоны красоты по географическому принципу
    Опубликовано: 2017-09-15 19:04:26

    Опрос россиян показал, что наибольшее значение при выборе салона красоты уделяется вовсе не набору услуг и ценам, а расположению салонов красоты.

    Причем вдвое чаще (27 процентов всех ответивших) потребители выбирают салон красоты, который расположен ближе к месту работы, а не возле дома (лишь 18 процентов). Уже не удивляет, что всего восемь процентов выбирают салоны по рекламным объявлениям россияне давно научились недоверчиво относиться к рекламе и «фильтровать» подобную информацию.

    Небычно другое знаменитое сарафанное радио, похоже перестает работать в нашей стране: к советам знакомых при выборе салонов красоты сегодня прислушиваются лишь восемь процентов респондентов.

    medicus.ru

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