Половина клиентов выбирает салоны красоты по географическому принципу

Опрос россиян показал, что наибольшее значение при выборе салона красоты уделяется вовсе не набору услуг и ценам, а расположению салонов красоты.

Причем вдвое чаще (27 процентов всех ответивших) потребители выбирают салон красоты, который расположен ближе к месту работы, а не возле дома (лишь 18 процентов). Уже не удивляет, что всего восемь процентов выбирают салоны по рекламным объявлениям россияне давно научились недоверчиво относиться к рекламе и «фильтровать» подобную информацию.

Небычно другое знаменитое сарафанное радио, похоже перестает работать в нашей стране: к советам знакомых при выборе салонов красоты сегодня прислушиваются лишь восемь процентов респондентов.

medicus.ru