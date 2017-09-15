Сосудопластика для лечения компрессионных переломов

Сосудопластика — новая малоинвазивная процедура — повышает подвижность и снижает боли и потребности в болеутоляющих препаратах при компрессионных переломах позвоночника.

По словам ученых из университета Валенсии, сосудопластика — это новая альтернатива вертебропластике и кифопластике при лечении переломов позвоночника.

«Сосудопластика решает проблему утечки костного цемента из позвонка, что случается иногда в ходе процедур вертебропластики и кифопластики», — сообщила ведущий автор исследования Люсия Флорс.

В исследовании принимали участие 29 пациентов с компрессионным переломом, с которыми уже проводились процедуры сосудопластики. «После процедур у всех без исключения пациентов отмечалось выздоровление и снижение болей, у 93% — возвращение подвижности, у 62% — снижение потребности в болеутоляющем», — сказала доктор Флорс.

Что примечательно — не было отмечено ни одного клинического осложнения. «Сосудопластика — безопасная альтернатива существующим методам лечения переломов позвоночника. Эта процедура требует лишь местную анестезию. Большинство пациентов чувствует улучшение сразу после ее проведения», — заключила сеньора Флорс.

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