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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сосудопластика для лечения компрессионных переломов
    Опубликовано: 2017-09-15 18:04:14
    Сосудопластика — новая малоинвазивная процедура — повышает подвижность и снижает боли и потребности в болеутоляющих препаратах при компрессионных переломах позвоночника.

    По словам ученых из университета Валенсии, сосудопластика — это новая альтернатива вертебропластике и кифопластике при лечении переломов позвоночника.

    «Сосудопластика решает проблему утечки костного цемента из позвонка, что случается иногда в ходе процедур вертебропластики и кифопластики», — сообщила ведущий автор исследования Люсия Флорс.

    В исследовании принимали участие 29 пациентов с компрессионным переломом, с которыми уже проводились процедуры сосудопластики. «После процедур у всех без исключения пациентов отмечалось выздоровление и снижение болей, у 93% — возвращение подвижности, у 62% — снижение потребности в болеутоляющем», — сказала доктор Флорс.

    Что примечательно — не было отмечено ни одного клинического осложнения. «Сосудопластика — безопасная альтернатива существующим методам лечения переломов позвоночника. Эта процедура требует лишь местную анестезию. Большинство пациентов чувствует улучшение сразу после ее проведения», — заключила сеньора Флорс.

    sportzal.com

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