За полгода Киев посетили почти 700 тыс иностранных туристов

В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.

С января по июнь 2017 года Киев посетили почти 700 тыс иностранных туристов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Этот показатель на 25,43% превышает прошлогодний за аналогичный период.

В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.

Заместитель главы КГГА Алексей Резник напомнил, что благодаря песенному конкурсу Евровидение-2017 столицу посетили около 20 тыс иностранцев.

Согласно прогнозам, сообщают в КГГА, к 2020 году количество иностранных гостей будет составлять не менее 2 млн.

ЛIГАБiзнесIнформ