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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За полгода Киев посетили почти 700 тыс иностранных туристов
    Опубликовано: 2017-09-15 14:45:00

    В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.

    С января по июнь 2017 года Киев посетили почти 700 тыс иностранных туристов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

    Этот показатель на 25,43% превышает прошлогодний за аналогичный период.

    В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.

    Заместитель главы КГГА Алексей Резник напомнил, что благодаря песенному конкурсу Евровидение-2017 столицу посетили около 20 тыс иностранцев.

    Согласно прогнозам, сообщают в КГГА, к 2020 году количество иностранных гостей будет составлять не менее 2 млн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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