В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.
С января по июнь 2017 года Киев посетили почти 700 тыс иностранных туристов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
Этот показатель на 25,43% превышает прошлогодний за аналогичный период.
В топ-10 стран-визитеров вошли Израиль, США, Германия, Беларусь, Турция, Великобритания, Азербайджан, Франция, Италия и Грузия.
Заместитель главы КГГА Алексей Резник напомнил, что благодаря песенному конкурсу Евровидение-2017 столицу посетили около 20 тыс иностранцев.
Согласно прогнозам, сообщают в КГГА, к 2020 году количество иностранных гостей будет составлять не менее 2 млн.