Турбоатом планирует изменить форму собственности Опубликовано: Публичное акционерное общество Турбоатом планирует изменить форму собственности на частное акционерное общество. Публичное акционерное общество Турбоатом (Харьков) планирует изменить форму собственности на частное акционерное общество. Соответствующий пункт повестки дня вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров Турбоатом, которое запланировано на 3 октября 2017 г. "Изменить тип Общества с публичного на частное. Изменить наименование Открытого акционерного общества Турбоатом на Частное акционерное общество "Турбоатом", - сказано в повестке дня, опубликованной на сайте предприятия. Также предполагается внести соответствующие изменения в устав Турбоатома. Государству принадлежит 75,22% акций Турбоатома. Еще 15,34% акций принадлежит структурам, связанным с бизнесменом Константином Григоришиным. Ранее сообщалось, что Турбоатом внесен в план по приватизации на 2017 г. премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что выступает против полной приватизации Турбоатома. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

