Как кормить и грудь сохранить

Многие девушки еще до замужества начинают задумываться о своем будущем материнстве. Рожать или не рожать? Если рожать — то, как кормить — грудью или смесями из бутылочки?

Во многом такая дилемма возникает из-за подсознательного беспокойства за свою грудь. У многих женщин страхи, связанные с грудью, выливаются в неприятие своей груди, придирчивые мысли к самой себе, сравнение с чьей-то «идеальной» грудью. А ведь оттого, насколько женщина довольна своим телом и, в частности, грудью, во многом зависит, насколько она вообще удовлетворена собой, своей жизнью. Удовлетворение собой — это залог счастья, умения наслаждаться жизнью, этим моментом, это способность быть расслабленно-уверенной и радостной.

Итак, грудь! Как побороть беспокойства, связанные с ней, и сделать ее источником личной силы? Давайте вместе разберемся.

Какой бы не была ваша грудь — она неповторима и уже этим прекрасна! Она достойна Вашего восхищения и любви, заботы и нежного отношения. Обратите внимание — как вы смотрите на свою грудь в зеркале, с какими мыслями? На вашем лице удовольствие или носик невольно сморщился? Забудем все претензии, начнем любить свою грудь сейчас. Ведь не кормление грудью может являться причиной мастопатии и других заболеваний груди, а Ваше к ней нехорошее отношение, зародившееся еще, возможно, в юности, когда грудь начала только формироваться. Посмотрите по-новому на свою грудь. Погладьте ее нежно руками, с любовью и трепетом. Пусть с первого раза это не удается, но не отчаивайтесь! Уделите своей груди заслуженное внимание. Ведь она, как ребенок, нуждается в нем. Дорогие кремы и вычурные бюстгальтеры не всегда являются проявлением любви к своему телу.

Страх за свою грудь часто связан со страхом материнства или грудного вскармливания. Я слышала от одной молодой женщины, как она уверенно рассказывала, что от кормления грудью грудь отвиснет и потеряет навсегда свою форму. Однако это не так. Грудь женщины — это не только ее гордость и отличительная особенность. Так же, как главным предназначением женщины является стать матерью, так же предназначением женской груди является кормление малыша.

Некоторые бездетные женщины интересуются — а зачем вообще «заводить» детей, ведь это лишает свободы, порождает кучу проблем и забот? Да, — не без проблем! Но только рожавшая и кормившая грудью женщина знает, какая огромная, неведомая ранее нежность вспыхивает вдруг к маленькому беззащитному малышу. Только он, ребеночек, может подарить вам чистую, открытую, безусловную любовь и вместо депрессивных мыслей «я никому не нужна» благодаря ему может прийти новое состояние: «он так нуждается во мне и в моей любви»! Это ваша частичка, кровиночка, которой можно подарить свою любовь, научить его всему тому, что вы умеете. А поначалу — подарить ему самое ценное, неповторимое и ничем не заменимое — ваше молочко. Нет ни одной веской причины, которая могла бы повлиять на переведение малыша на смеси. Только грудное мамино молоко дает необходимый набор жизненно важных веществ. Только кормление грудью создает особую энергетическую защиту малышу, а также воздействует на будущее(!) человечка. Здоровые, уверенные счастливчики — это те, кого в детстве мама кормила грудью как минимум до 8 месяцев.

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