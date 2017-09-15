Когда стартапу необходимо привлекать инвестора

Перед тем, как выходить на поиски инвесторов, стартап должен задать себе вопрос "зачем?"

По мере развития и становления стартап проходит различные раунды инвестирования: fff (friends, family, and fools), ангельские инвестиции, ранний seed, seed, раунд A, B и т. д. До стадии зрелости стартапа, который поднимает раунд B, доходили 1-2 украинских проекта, и это было не в Украине. В основном в Украине стартапы привлекают инвестиции уровня seed и следующие раунды уже поднимают на западных финансовых рынках.

Но как только у стартапа появляется мысль о привлечении инвестиций, я настойчиво рекомендую ему задавать себе вопрос "зачем?".

Я хорошо знаю один очень успешный рекламный проект, который мог и не приходить в инкубатор и делать все на свои деньги, но это идеологически неправильно. Основателям проекта было важно знать, что в их бизнес-идею готов вложить свое время и деньги профессиональный инкубатор из их индустрии.

После инкубатора у них был следующий раунд — привлечение инвестиций от одного из лучших профессионалов в их индустрии. И тот вклад из знаний и экспертизы, что он им дал, — важнее денег. Ведь в венчурных инвестициях деньги — это просто безликая масса. Куда важнее личность инвестора, его экспертиза, как он взаимодействует с командой проекта, ведь инвестиции в стартап — это не на один месяц, и вместе им нужно пережить не один кризис. Важен и сам факт того, что вам удалось убедить профессионала поверить в ваш стартап и вашу способность его успешно реализовать.

Но инвестор рискует только в том случае, если у стартапа есть большой потенциал роста, увеличения оборота или его оценки. Если стартап ориентирован на ограниченный рынок или зрелый рынок и не будет его видоизменять (disrupt, что называется), то мотива рисковать у инвестора нет. А значит ваш стартап не про венчурные инвестиции.

Но не печальтесь, ведь есть еще несколько источников финансирования бизнеса: кредитные деньги, инвестиции, гранты. У каждого стартапа в зависимости от оценки его рисков и возможной прибыльности, стабильности, срока жизни — своя история и свой оптимальный способ финансирования. Именно об этом будем говорить в потоке "Финансы" на Techstars Startup Week Kyiv 18-22 сентября.

Катерина Дегтяр

бизнес-аналитик, официальный лидер Techstars Community в Украине

Инф. delo.ua