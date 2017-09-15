Mercedes в 2019 году выпустит гибрид на водороде

Mercedes-Benz GLC F-Cell станет первым гибридным автомобилем, работающем также на водороде, пишет The Verge. Автопроизводитель представил тестовые модели GLC F-Cell во вторник на ежегодном международном автомобильном шоу во Франкфурте и заявил, что продажи в США начнутся с 2019 года.

Немногие автопроизводители решаются на производство автомобилей с водородным двигателем, но Mercedes-Benz похоже, намерен изучить все виды топлива и увидеть, какие отклики они находят у потребителей.

Тестируемые модели имеют мощность 197 л. с., емкость аккумулятора составляет 13,8 кВтч, а объем водородного двигателя — 4,4 кг. После зарядки аккумулятора в течении полутора часов GLC F-Cell сможет проехать 48 км. А с помощью водородного двигателя автомобиль сможет развить скорость до 160 км/ч.

В настоящее время есть достойные конкуренты среди гибридов, такие как Honda Clarity Fuel Cell, Hyundai Tucson FCV и Toyota Mirai, доступные в Калифорнии, и в основном это автомобили только для аренды за $300 -$500 в месяц при аренде в течение 36 месяцев.

Стоимость аренды Mercedes-Benz будет значительно дороже, и автомобиль будет доступен только там, где есть водородные заправки.

Инфраструктура водородного топлива пока ограничена Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Конечно, планируется построить больше заправочных станций, но пока на большей части территории США они недоступны.

Инф. finance.ua