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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Mercedes в 2019 году выпустит гибрид на водороде
    Опубликовано: 2017-09-15 10:00:58

    Mercedes-Benz GLC F-Cell станет первым гибридным автомобилем, работающем также на водороде, пишет The Verge. Автопроизводитель представил тестовые модели GLC F-Cell во вторник на ежегодном международном автомобильном шоу во Франкфурте и заявил, что продажи в США начнутся с 2019 года.

    Немногие автопроизводители решаются на производство автомобилей с водородным двигателем, но Mercedes-Benz похоже, намерен изучить все виды топлива и увидеть, какие отклики они находят у потребителей.

    Тестируемые модели имеют мощность 197 л. с., емкость аккумулятора составляет 13,8 кВтч, а объем водородного двигателя — 4,4 кг. После зарядки аккумулятора в течении полутора часов GLC F-Cell сможет проехать 48 км. А с помощью водородного двигателя автомобиль сможет развить скорость до 160 км/ч.

    В настоящее время есть достойные конкуренты среди гибридов, такие как Honda Clarity Fuel Cell, Hyundai Tucson FCV и Toyota Mirai, доступные в Калифорнии, и в основном это автомобили только для аренды за $300 -$500 в месяц при аренде в течение 36 месяцев.

    Стоимость аренды Mercedes-Benz будет значительно дороже, и автомобиль будет доступен только там, где есть водородные заправки.

    Инфраструктура водородного топлива пока ограничена Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Конечно, планируется построить больше заправочных станций, но пока на большей части территории США они недоступны.

    Инф. finance.ua

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