При лечении мастита первостепенное значение, несомненно, принадлежит оперативному вмешательству и антибиотикотерапии.
Однако антибиотики не всегда позволяют добиться ожидаемого результата, тем более при лечении инфекции, вызванной устойчивой к ним микрофлорой, или вследствие непереносимости антибиотиков пациентками, поэтому важной задачей является поддержание иммунологического гомеостаза больных с помощью препаратов, оказывающих влияние на различные звенья иммунитета: фагоцитоз, систему комплемента, макрофаги, Т- и В-лимфоциты, цитокины, уровень иммуноглобулинов.
Применение любого из них должно быть патогенетически оправданным, т.е. определяться характером выявленных нарушений со стороны иммунной системы. Не у всех пациентов введение препаратов, даже многократное, приводит к стимулирующему эффекту. Это объясняется влиянием генетических механизмов, возрастом пациенток, дозой препарата, схемой его введения, распространенностью гнойного процесса и т.д.