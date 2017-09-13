От чего лечит клубника

Клубника не только вкусная ягода и замечательный десерт, но и активное лечебное средство.

Она улучшает аппетит, благотворно влияет на пищеварение, обладает потогонным и мочегонным эффектом, нормализует солевой обмен, утоляет жажду, способствует кроветворению.

В народной медицине клубнику издавна используют при малокровии и поносе у детей.

Клубника считается прекрасным средством для лечения авитаминоза, гипертонии, подагры, атеросклероза, маточных кровотечений.

Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов.

Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным действием. Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта.

Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Так что, лакомясь сладкими ягодами в летний зной, вы обеспечиваете себе здоровье в зимнюю стужу.

Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в нашей повседневной пище и питьевой воде.

Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом. И вкусно, и полезно.

При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники.

Лучше есть каждый день не менее 400 граммов, потреблять ее можно без ограничений, если вам не мешает аллергия.

Кстати, салициловая кислота, которая содержится в ягодке, помогает и при болях в суставах.

Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. В 200 г свежей клубники сдержатся: 60 калорий, 4.6 г клетчатки, 0 г жира, 1.2 г белка, 14 г углеводов, 28 мг кальция, 0.8 мг железа, 20 мг магния, 38 мг фосфора, 54 мг калия, 1.4 мг селена, 113.4 мг витамина С, 35.4 мкг фолиевой кислоты, 54 МЕ витамина А.

Настой из ягод клубники рекомендуется употреблять как мочегонное, потогонное и послабляющее средство.

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