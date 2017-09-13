Выделения из сосков: что делать Опубликовано: Выделения из сосков у некормящих женщин могут быть обусловлены РМЖ, внутрипротоковой папилломой и мастопатией. Выделения могут отмечаться из обоих сосков, чаще — из одного или нескольких млечных ходов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



При обследовании женщины следует выяснить характер этих выделений (серозные, геморрагические, молочные), появляются они только при надавливании или выделяются самостоятельно, появление их связано с менструацией или отмечается постоянно, имеется ли пальпируемое образование в МЖ. Важным является вопрос об использовании больной гормональной контрацепции или ЗГТ.







Самопроизвольные выделения из одного соска, одного млечного протока (серозно-геморрагическое или геморрагические) характерны для внутрипротоковой папилломы, а иногда встречаются при внутрипротоковом РМЖ. При этом опухоль может не пальпироваться. Для диагностики применяют дуктографию, цитологическое исследование выделений (малоинформативно). Как при доброкачественной опухоли, так и при подозрении на злокачественный процесс лечение оперативное.







Самопроизвольные выделения (одно- и двусторонние) в репродуктивном возрасте, которые связаны с менструацией, обычно бывают при мастопатии. Выделения зеленоватого либо коричневого цвета.



В случае если пораженный проток не выявлен и отсутствует объемное образование в МЖ, следует назначить маммографию и еженедельную пальпацию желез в течение месяца. Если выделения не исчезают, производят биопсию.



Гнойные выделения позволяют предположить мастит.







Галакторея — это выделение молока, молозива или моло-коподобной жидкости из грудных желез. Галакторея является нормой в случае беременности и родов и является патологическим состоянием:



в случае если появляется у небеременной женщины и не связана с лактацией;



в случае если длится в течение 5 мес. и более после окончания кормления ребенка.



Известно, что лактация регулируется несколькими гормонами. Прежде всего, это пролактин. Этот гормон выделяется в гипофизе — одной из главных желез внутренней секреции. В регуляции лактации участвует гормон роста (соматотропин), гормоны щитовидной железы (тироксин), инсулин, гормоны надпочечников (кортизол), а также эстрогены, которые выделяются в яичниках.



Галакторея может иметь различную степень выраженности - от небольших периодических выделений (выделение 1—2 капель из молочных желез при надавливании на молочную железу является нормой) до постоянных и обильных. Галакторея может быть односторонней.







Причины возникновения галактореи



Учитывая тот факт, что лактация регулируется несколькими гормонами, причин возникновения галактореи достаточно много. Тем не менее достаточно часто причина галактореи остается невыясненной. Такой вид выделений называют идио-патической галактореей.



Среди других причин возникновения этого состояния необходимо отметить следующие:



опухоли гипофиза (пролактинома, соматотропинома);



нарушения функции гипоталамуса (опухоли гипоталамуса, сдавление извне, травмы);



длительный прием некоторых препаратов (хлорпромазин, метилдофа, морфин, некоторые оральные контрацептивы, метоклопрамид);



заболевания щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз);



заболевания надпочечников (болезнь Аддисона, опухоли надпочечников, выделяющие эстрогены);



рефлекторная активация (сосание или механическая стимуляция молочных желез, стимуляция грудного нерва в ходе операций, после травм, ожогов, при опоясывающем лишае, мастите);



поражение печени и почек (печеночная и почечная недостаточность);



заболевания яичников (СПКЯ).

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