Восстановление больных раком молочной железы Опубликовано: Из года в год число больных, радикально леченных по поводу рака молочной железы (РМЖ), увеличивается, следовательно, увеличивается и число больных, способных вернуться к прерванной болезнью общественно полезной деятельности. «Самостоятельное» (без специальных лечебных мероприятий) возвращение к труду возможно не более чем для 53,2% больных.



В связи с этим в последние годы на одно из первых мест выдвинулась проблема реабилитации данных больных.







Помимо возвращения больного к труду и в семью реабилитация дает существенный экономический эффект: каждый вложенный в систему реабилитации рубль может быть возмещен в двукратном размере.



Необходимо помнить, что первый год после радикального лечения РМЖ является решающим для медицинской реабилитации больных. Поэтому следует считать важным максимальное использование этого периода для восстановления утраченных функций организма больного.



В чем же причина инвалидизации больных, перенесших радикальное противоопухолевое лечение по поводу РМЖ?







Удаление молочной железы, нередко с грудными мышцами, подмышечными, подключичными и подлопаточными лимфатическими узлами, является не только радикальной, но и калечащей операцией, так как пересекаются лимфатические пути, удаляются лимфатические узлы, повреждаются нервы и нервные стволы, травмируется сосудисто-нервный пучок, формируются грубые послеоперационные рубцы.



В комплексном лечении РМЖ лучевая терапия занимает одно из ведущих мест. Выбор схемы и дозы облучения зависит от стадии заболевания, формы, характера и особенностей клинического течения опухоли. Во время предоперационной лучевой терапии облучению подвергаются молочная железа и ближайшие пути лимфооттока. Во время послеоперационной лучевой терапии производится облучение зон регионарного метастазирования и послеоперационного рубца.

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