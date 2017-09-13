Ученые смогут предотвратить опасные осложнения беременности

Израильские ученые открыли плацентарный белок 13 (pp13), который, по их словам, является первым биомаркером, указывающим на угрозу преэклампсии беременных.

Известно, что преэклампсия не только обуславливает вероятность преждевременных родов, но и грозит развитием гипертонии и серьезными системными повреждениями мозга, печени, почек.

Также эксперты заявляют о том, что преэклапсия отражается на здоровье сердца ребенка.

Клетки плаценты ощущают нехватку кислорода, и это влияет на развитие артерий у плода.

sportzal.com