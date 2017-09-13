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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые смогут предотвратить опасные осложнения беременности
    Опубликовано: 2017-09-13 13:24:50
    Израильские ученые открыли плацентарный белок 13 (pp13), который, по их словам, является первым биомаркером, указывающим на угрозу преэклампсии беременных.

    Известно, что преэклампсия не только обуславливает вероятность преждевременных родов, но и грозит развитием гипертонии и серьезными системными повреждениями мозга, печени, почек.

    Также эксперты заявляют о том, что преэклапсия отражается на здоровье сердца ребенка.

    Клетки плаценты ощущают нехватку кислорода, и это влияет на развитие артерий у плода.

    sportzal.com

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