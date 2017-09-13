Израильские ученые открыли плацентарный белок 13 (pp13), который, по их словам, является первым биомаркером, указывающим на угрозу преэклампсии беременных.
Известно, что преэклампсия не только обуславливает вероятность преждевременных родов, но и грозит развитием гипертонии и серьезными системными повреждениями мозга, печени, почек.
Также эксперты заявляют о том, что преэклапсия отражается на здоровье сердца ребенка.
Клетки плаценты ощущают нехватку кислорода, и это влияет на развитие артерий у плода.