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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Инфильтрирующий рак: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-13 12:04:42

    Развивается из внутри протокового неинфи льтрируюшего рака и характеризуется различной степенью тканевого и клеточного атипизма, что позволило выделить различные степени его злокачественности. К этому типу рака относят, в частности, инфильтрирующий протоковый и дольковый рак, который обычно имеет строение скирра, а также болезнь Педжета.



    Основной маммографический признак инвазивного РМЖ - это наличие объемного образования неправильной формы, без четких границ, неоднородной структуры, с тяжами в окружающие ткани, высокой плотности (выше плотности МЖ), с наличием микрокальцинатов в самой опухоли или в смежных областях.



    Протоковые раки, составляющие большинство опухолей МЖ, характеризуются времязависимыми прогностическими факторами (размер опухоли, статус лимфатических узлов), свидетельствующими о возможной эффективности скрининга (например, при минимальном размере опухоли и отсутствии регионарных метастазов).

    Ультразвуковая картина РМЖ вариабельна, что не позволяет представить себе усредненный «портрет» опухоли и ведет к появлению диагностических ошибок.



    Ультразвуковая картина, наиболее характерная для инвазивного протокового рака, скиррозной карциномы, долькового рака, представлена гипоэхогенным образованием с нечетким контуром, неровными краями, с гетерогенной внутренней эхоструктурой, дающим дорсальную акустическую тень или без неё. Иногда вокруг опухоли выявляется эхонегативная кайма (зона инфильтрации).

    Точность ультразвуковой диагностики РМЖ, поданным литературы, колеблется от 78% до 94%. Нечеткие и неровные контуры при инвазивных формах опухолей с инфильтрирующим типом роста в большинстве случаев не позволяют эхографически разграничить край опухоли и окружающие ткани.



    ЧувствительностьУЗИ в выявлении РМЖ колеблется от 63% до 100% при специфичности от 76% до 97%.

    При этом для непальпируемых и малых раков точность не превышает 25-89%, а чувствительность - 56% при специфичности в 55%.

    Важную информациюдля диагностики и дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных образований МЖ может предоставить цветное допплеровское картирование.

    Для выявления кровотока и его направления при ЦДК используются два основных цвета: красный и синий.


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