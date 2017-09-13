Контракт предусматривает поставку оборудования, среди которого 20 радиолокационных систем и 20 скорострельных шестиствольных авиационных пушек.
Госдепартамент США намерен поставить Канаде десять истребителей F/A-18E Super Hornet и восьми истребителей F/A-18F Super Hornet. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США.
Сумма сделки составит $5,23 млрд.
Контракт предусматривает поставку 20 радиолокационных систем для истребителей, 20 скорострельных шестиствольных авиационных пушек с вращающимся блоком стволов, 28 систем радиоэлектронной защиты, 15 прицельных подвесных контейнеров.
"Продажа истребителей F/A-18E/F Super Hornet позволит улучшить взаимодействие с силами США по противодействию нынешним и будущим угрозам войны", - отмечается в сообщении.