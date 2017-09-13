Стала известна программа и кейсы I международной банковской конференции «Маркетинг и продажи финансовых услуг» в Минске

16-17 ноября 2017 в Минске соберутся профессионалы по маркетингу и продажам банковских и финансовых услуг из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран.

Уже зарегистрированы ТОП-менеджеры банков, руководители бизнес-подразделений, а также департаментов маркетинга, представители IT-компаний. Регистрация участников продолжается на сайте конференции www.msf2017.com

Главная особенность конференции – уникальный практический формат.

1 день: Эксперты представят кейсы и методики из уникального опыта своего банка.

2 (VIP) день (ОСОБЫЙ ФОРМАТ): групповое моделирование решений бизнес-задач участников конференции под кураторством экспертов-спикеров в фасилитационном формате "The World Café"

Важно! Впервые для приезжих участников действует система компенсации накладных расходов:

- транспортные расходы «туда-обратно»

- проживание по специальной цене в отеле 5*, где проводится конференция

Подробности на сайте конференции www.msf2017.com

Эксперты ТОП-уровня представят кейсы и методики из уникального опыта своих банков и компаний (возможны незначительные изменения в программе):

16 ноября 2017 (г.Минск, Renaissance Minsk Hotel, конференц-зал):

Блок 1 - Управление продажами и маркетингом

Руслан СПИВАК, Райффайзен Банк Аваль (Украина), Директор департамента корпоративного бизнеса

Новая реальность – продавай или умри

Татьяна МЕНЬШОВА, Связь-Банк (Россия), Заместитель директора департамента персонала

Способы устранения препятствий продажам внутри банка. Опыт Связь-Банка.

Сергей АНТОНЧИКОВ, независимый эксперт по работе с МСБ, в недавнем прошлом советник Председателя Правления Банка Уралсиб (Россия)

Подготовка к цифровой трансформации в управлении продажами МСБ

Блок 2 - Оффлайн продажи и маркетинга

Марат ЗАИРОВ, Нурбанк (Казахстан), Заместитель Председателя Правления

Новые технологии в увеличении комиссионных доходов. Опыт Нурбанка.

Станислав СКАЛОЗУБ, Промсвязьбанк (Россия), Руководитель Центра по работе с клиентскими впечатлениями

Современные потребности и возражения клиентов. Опыт Промсвязьбанка.

Екатерина МАЛАНДИЙ, Банк Уралсиб (Россия), Руководитель департамента развития бизнеса и продаж

Почему клиенты уходят из Банка? Опыт Банка Уралсиб.

Роман СИНЕНКО, Спасибо от Сбербанка (Россия), Директор по маркетингу

Построение долгосрочных отношений с клиентом с помощью банковской программы лояльности. Опыт Сбербанка России.

Блок 3 - Digital каналы продаж и маркетинга

Оксана ЛЕОНОВА, Банк Открытие (Россия), Вице-президент, Директор департамента развития продуктов малого бизнеса

Бизнес-портал для малого бизнеса. Опыт Банка Открытие.

Юлия АНАНЬЕВА, Banki.ru (Россия), директор по маркетингу

Лидогенерация. Как привлечь 48 млрд руб во вклады, не будучи банком. Опыт финансового супермаркета Banki.ru

Спикер уточняется

Коммуникации с клиентами в соцмедиа

Панельная дискуссия «Конкуренция на рынке финансовых услуг»

Участники (список дополняется):

Александр БОБКО, Альфа-Банк (Беларусь), Директор департамента массового бизнеса

Светлана ГРАНОВСКАЯ, Banki.ru (Россия), коммерческий директор

Руслан СПИВАК, Райффайзен Банк Аваль (Украина), Директор департамента корпоративного бизнеса

Оксана ЛЕОНОВА, Банк Открытие (Россия), Вице-президент, Директор департамента развития продуктов малого бизнеса

17 ноября 2017 - VIP-день (Минская обл., Панскi маёнтак «Сула», живописная белорусская усадьба 18 века):

Уникальный формат – групповое моделирование решений бизнес-задач участников конференции под кураторством экспертов-спикеров в фасилитационном формате "The World Café"в

Порядок работы VIP-дня:

Предварительный отбор конкретных бизнес-задач и вопросов от участников конференции

Формирование однородных пакетов задач участников в рамках трех блоков конференции

Анализ пакета задач экспертами-модераторами

Формирование рабочих групп из состава всех участников VIP-дня (до 10 человек в одной рабочей группе)

В рабочих группах участники знакомятся с опытом эксперта-модератора, опытом друг друга, совместно генерируют быстрые и четкие решения по предварительному пакету задач

Время работы в каждом из трех блоков – 1 час

По итогам работы VIP-дня его участники получат чек-листы всех потоков, содержащие все систематизированные задачи и их решения

Организатор - ЧУП «Консалтинговая группа «Максимум» (Минск, Беларусь)

Руководитель проекта – Щербина Максим Анатольевич, CEO

Официальный сайт конференции: www.msf2017.com

Заявки на участие:

info@kgmaximum.com (пожалуйста, убедитесь в получении ответного сообщения на электронный ящик)

+375 (29) 690-50-34