МВД впервые опубликовало все вопросы тестов по ПДД

Новый сервис вызвал бум интерес тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан.



На сайте Главного сервисного центра МВД обнародовали новые вопросы тестов теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Об этом сообщается на сайте МВД.

Также на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

"Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним — важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов ", — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017. Новый сервис вызвал интерес тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест — 926 519, из них успешное количество попыток — 251 668.

Инф. delo.ua