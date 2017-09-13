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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МВД впервые опубликовало все вопросы тестов по ПДД
    Опубликовано: 2017-09-13 13:00:05

    Новый сервис вызвал бум интерес тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан.
     
    На сайте Главного сервисного центра МВД обнародовали новые вопросы тестов теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Об этом сообщается на сайте МВД.

    Также на сайте работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система для каждого нового теста генерирует рандомно. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

    "Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним — важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов ", — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

    Напомним, новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017. Новый сервис вызвал интерес тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировалось 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест — 926 519, из них успешное количество попыток — 251 668.

    Инф. delo.ua

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