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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иностранцы стали чаще посещать Украину в целях туризма
    Опубликовано: 2017-09-13 10:30:42

    Больше всего иностранных граждан, прибывших в Украину в I полугодии 2017, были из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля, Германии.

    За январь-июнь 2017 года до Украины въехало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Об этом сообщает на Минэкономразвития, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.

    В министерстве отмечают, что главной мотивацией были частные путешествия. На них приходится 94,1% всех путешествий. Они выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

    С целью туризма в Украине въехало 19,2 тыс. человек. Однако эта цифра не отражает реального положения вещей, так как рассчитывается только по данным, которые предоставляются гражданами на пунктах пересечения границы.

    "Всемирная туристическая организация ООН к числу туристов относит лиц, которые пересекли границу со служебной, деловой, частной, религиозной целью, с целью туризма и обучения, культурный и спортивный обмен, транзит и тому подобное", — говорится в сообщении.

    Больше всего иностранных граждан, прибывших в Украину в I полугодии 2017, были из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля, Германии.

    По сравнению с I полугодием 2016 количество иностранных туристов увеличилось из Беларуси на 373,2 тыс. человек, Турции — на 27,6 тыс. человек, Венгрии — на 26,7 тыс. человек, Молдовы — на 26,3 тыс. человек, Румынии — на 25,8 тыс. человек, России — на 24,1 тыс. человек, Израиля — на 23,4 тыс. человек, Германии — на 17,1 тыс. человек. Уменьшилось количество туристов из Словакии (на 37,9 тыс. человек) и Польши (на 2,5 тыс. человек).

    Напомним, в 2016 году по данным Администрации Госпогранслужбы, в Украину въехало 13,6 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году. Количество туристических потоков в Украину продолжает расти.

    Инф. delo.ua

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