Йод — не только к ранам

Человечеству свойственны крайности. Страсти бывают разными: карточные, любовные, спортивные, военные и прочие. Но всех их объединяет нечто общее: время от времени они затихают ради перерыва на обед, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Всем известна связь между темпераментом и гастрономическими привычками: горячие латиноамериканцы любят соленую и пряную пищу, что совсем не свойственно, скажем, скандинавам. И страсть к кристалликам соли бывает просто удивительная: увлекающиеся люди солят любое блюдо еще до того, как его попробуют. Интересно, что воздержание от употребления поваренной соли никогда не входило в строгие монастырские правила.

А если уж углублять исторический аспект до совсем древних времен, то возникает вопрос: а где же пещерный человек брал соль? Наскальных рисунков, подтверждающих, что в перерывах между охотой на мамонта он шел выламывать глыбы соли, не сохранилось. Но и не могло таковых сохраниться.

Дело в том, что наши наидревнейшие предки соли как приправы не знали вообще. Вместо нее они поедали землю — так называемый феномен литофагии. В животном царстве в смысле этой привычки человек не был одинок. Млекопитающие, птицы, рыбы — поглощали и поглощают камни и глину с немалым аппетитом. И не только с целью механической обработки пищи, но и с целью получения необходимых каждому из них дозы микроэлементов, содержащихся в земле.

Отход от этой привычки нам дорого стоил. Соль-то добывать научились, но вот другие микроэлементы — не сразу.

На йод обратили внимание относительно недавно: вся наша история, а последние годы в особенности, свидетельствуют о недостатке йода в рационе питания. Серьезные недуги — рак щитовидной железы и умственная отсталость детей — совсем не редкость в наше время. Дефицит йода сказывается и на нарушении многих функций, прежде всего памяти и зрения.

Каждый год в Украине количество детей с умственными недостатками в среднем увеличивается на одну специализированную школу.

Специалисты утверждают, что основная причина подобных заболеваний — в йододефицитном состоянии украинцев: двадцать семь процентов населения живет в йоддефицитных районах. А после аварии на ЧАЭС уровень йодозависимых заболеваний значительно вырос по всей территории Украины.

Соль — это, пожалуй, единственный продукт, который может быть подвержен йодизации. С января 2002 года в наших магазинах будет продаваться только иодированная соль.

Впрочем, специалисты говорят, что осведомленность нашего населения в этой проблеме чрезвычайно низкая, а потому и низкий спрос на иодированную соль.

Из 130 тонн соли, необходимых населению Украины на протяжении года, на йодированную приходится лишь 25. Что подтверждает поговорку «насильно мил не будешь», и объясняется сформированным еще в прошлом стереотипом, когда пищевую соль обогащали старой формулой йодного концентрата, а он имел неприятный вкус. В последние четыре года в Украине используется новая технология йодирования: такая соль не имеет ни запаха, ни вкуса йода.

Наша физиологическая потребность — всего 1,25 г соли в сутки, хотя на самом деле съедаем мы ее от 5 до 10 граммов. Обычно свою дневную порцию соли мы черпаем из следующих источников:

10 процентов соли берутся из овощей, фруктов и иных натуральных продуктов, содержащих ее в небольших количествах.

15 процентов составляет соль, которую сознательно мы добавляем в блюда.

75 процентов поглощается в составе продуктов, изготовленных промышленным способом. И это не только различные консервы и концентраты, соли достаточно много в составе практически любых продуктов, изготовленных вне домашней кухни.

Что касается йода, его содержится достаточно в овощах и фруктах, если они выросли на почвах, богатых йодом. Украина таковых имеет немного. Богаты йодом продукты морского происхождения, а именно рыба, креветки, мидии, морская капуста, крабы и пр. Эти продукты не относятся к самым популярным среди наших сограждан.

Так действительно ли полезна йодированная соль?

Большинству наших соотечественников соль, обогащенная йодом, полезна. Однако следует помнить, что йодированная соль противопоказана тем, у кого повышена функция щитовидной железы.

Она также не подходит для засолки овощей — они получаются мягкими, с легким йодистым запахом и желтоватым оттенком.

sportzal.com