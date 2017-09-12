Как выяснилось, расовая принадлежность влияет на возникновение у детей таких зрительных нарушений как близорукость и дальнозоркость. Оказывается, что латиноамериканские дети в большей степени склонны к близорукости, а дети белых, к дальнозоркости.
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Всего обследовали 2523 ребенка четырех этнических групп: 534 африканца, 491 азиата, 463 латиноамериканца и 1035 белых. Как выяснилось, проявления дальнозоркости проявлялись раньше, чем признаки близорукости. Объяснить данную закономерность ученые пока не могут.