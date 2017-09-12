Этническая принадлежность играет роль в развитии близорукости и дальнозоркости

Как выяснилось, расовая принадлежность влияет на возникновение у детей таких зрительных нарушений как близорукость и дальнозоркость. Оказывается, что латиноамериканские дети в большей степени склонны к близорукости, а дети белых, к дальнозоркости.

Об этом сообщает адъюнкт-профессор оптометрии Государственного университета штата Огайо, Karla Zadnik. У 37 процентов обследованных латиноамериканцев были обнаружены явления астигматизма, неравномерность кривизны роговицы вызывающие нечеткость зрения. Те же нарушения, были обнаружены: у 34 процентов детей азиатского происхождения, у 26 процентов белых детей и у 20 процентов детей — африканцев. Почти каждый пятый обследованный ребенок – азиат оказался близоруким, каждый пятый белый страдал дальнозоркостью.



Всего обследовали 2523 ребенка четырех этнических групп: 534 африканца, 491 азиата, 463 латиноамериканца и 1035 белых. Как выяснилось, проявления дальнозоркости проявлялись раньше, чем признаки близорукости. Объяснить данную закономерность ученые пока не могут.

medicus.ru