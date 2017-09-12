  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Этническая принадлежность играет роль в развитии близорукости и дальнозоркости
    Опубликовано: 2017-09-12 19:04:35

    Как выяснилось, расовая принадлежность влияет на возникновение у детей таких зрительных нарушений как близорукость и дальнозоркость. Оказывается, что латиноамериканские дети в большей степени склонны к близорукости, а дети белых, к дальнозоркости.

    Об этом сообщает адъюнкт-профессор оптометрии Государственного университета штата Огайо, Karla Zadnik. У 37 процентов обследованных латиноамериканцев были обнаружены явления астигматизма, неравномерность кривизны роговицы вызывающие нечеткость зрения. Те же нарушения, были обнаружены: у 34 процентов детей азиатского происхождения, у 26 процентов белых детей и у 20 процентов детей — африканцев. Почти каждый пятый обследованный ребенок – азиат оказался близоруким, каждый пятый белый страдал дальнозоркостью.


    Всего обследовали 2523 ребенка четырех этнических групп: 534 африканца, 491 азиата, 463 латиноамериканца и 1035 белых. Как выяснилось, проявления дальнозоркости проявлялись раньше, чем признаки близорукости. Объяснить данную закономерность ученые пока не могут.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.