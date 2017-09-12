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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аспирин будут использовать для лечения раковых заболеваний
    Опубликовано: 2017-09-12 18:44:08

    Предполагается, что одно из самых используемых обезболивающих средств – аспирин – поможет в борьбе с раком.
    В дополнение к уже имеющимся многочисленным уникальным свойствам Аспирина, позволяющим использовать его в лечении различных патологий, немецкие ученые предполагают изучить его эффективность в лечении некоторых форм онкологических заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Проведенное исследование является последним в целом ряде научных работ, посвященных изучению противораковых свойств различных противовоспалительных препаратов. Однако многие ученые утверждают, что работа находится в самом начале и требуется как дальнейшее подтверждение противоопухолевых свойств аспирина, так и уточнение его эффективной для этих целей дизировки и возможных при этом побочных эффектов. Исследование проводится в Онкологическом Институте Нидерландов.


    «В данный момент нет необходимости, основываясь на первых результатах данного исследования, начинать или увеличивать употребление аспирина», — говорит доктор Кейт Вилкинсон (Keith D. Wilkinson, Emory University), контролирующий проводимое исследование.

    В основе данного исследования лежит предположение о влиянии различных противовоспалительных средств, в том числе аспирина, на коррекцию редкого генетического заболевания, приводящего к нарушению правильного жизненного цикла определенных клеток, входящих в структуру волосяных фолликулов и потовых желез, в результате чего происходит их раковое перерождение. Основной причиной заболевания является патология СYLD — гена, ответственного за синтез биологического онко-супрессора, предотвращающего раковое перерождение клеток.
    Использование аспирина, по всей видимости, способно компенсировать недостаток собственных онко-супрессоров. И хотя пока нет определенных данных, что использование ацетилсалициловая кислота обладает аналогичным действием в отношении опухолей других тканей, некоторые предыдущие исследования, утверждающие о положительном эффекте аспирина на профилактику онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника и поджелудочной железы, позволяют предполагать о возможном влиянии аспирина на развития раковых заболеваний других тканей

    medicus.ru

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