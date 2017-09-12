Предполагается, что одно из самых используемых обезболивающих средств – аспирин – поможет в борьбе с раком.
В дополнение к уже имеющимся многочисленным уникальным свойствам Аспирина, позволяющим использовать его в лечении различных патологий, немецкие ученые предполагают изучить его эффективность в лечении некоторых форм онкологических заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Проведенное исследование является последним в целом ряде научных работ, посвященных изучению противораковых свойств различных противовоспалительных препаратов. Однако многие ученые утверждают, что работа находится в самом начале и требуется как дальнейшее подтверждение противоопухолевых свойств аспирина, так и уточнение его эффективной для этих целей дизировки и возможных при этом побочных эффектов. Исследование проводится в Онкологическом Институте Нидерландов.
«В данный момент нет необходимости, основываясь на первых результатах данного исследования, начинать или увеличивать употребление аспирина», — говорит доктор Кейт Вилкинсон (Keith D. Wilkinson, Emory University), контролирующий проводимое исследование.
В основе данного исследования лежит предположение о влиянии различных противовоспалительных средств, в том числе аспирина, на коррекцию редкого генетического заболевания, приводящего к нарушению правильного жизненного цикла определенных клеток, входящих в структуру волосяных фолликулов и потовых желез, в результате чего происходит их раковое перерождение. Основной причиной заболевания является патология СYLD — гена, ответственного за синтез биологического
Использование аспирина, по всей видимости, способно компенсировать недостаток собственных