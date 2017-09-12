Поезія на Форумі Видавців

Вже завтра 24 Форум видавців у Львові «Точка творення» відкриє себе для поціновувачів мистецтва з усієї Центрально-Східної Європи. Традиційно вагома частина літературних заходів програми Форуму присвячена саме поезії. У вересні Львів прийме поетів із Литви, Словаччини, Хорватії, Чехії, США та багатьох інших країн. Авторські зустрічі, читання, поетичні перфоменси та презентації відбудуться спільно із українськими письменниками та перекладачами.

У тематичній підбірці читайте інформацію про ТОП-10 відомих українських та закордонних поетів, що візьмуть участь у 24 Форумі Видавців.

1. Марія Ілляшенко

Чеська поетка із українським корінням, що народилася у Києві (1983 р.). Мама поетеси походить із польської родини, батько – киянин. Сім'я переїхала до Чехії в 1992 році. Марія Ілляшенко закінчила Чарльзський університет у Празі за спеціальністю русистика та компаративістика. Збірка віршів Osip míří na Jih ("Osip Heads to the South") була опублікована в 2015 році і номінована на приз Magnesia Litera в категорії "Відкриття року". Також пише розповіді та нариси. Живе у Празі. Перекладає із російської, польської та української.

2. Наталі Гендаль

Поетеса має пакистанське походження, проте сім’я проживала у Франції, Латинській Америці та інших країнах. Сьогодні Наталі проживає у США та є професором Колумбійського університету. Письменниця авторка п’ятьох поетичних книг, двох п’єс та упорядниця антологій. Серед найновіших книг авторки "Республіки", яка названа "однією з найбільш винахідливих книг однієї з найрізноманітніших письменниць сьогодення". За поетичну творчість Наталі була відзначена премією Вірджинії Фолкнер, а, зокрема, за «досконалість у написанні».

3. Марія Мартисевич

Поетеса, перекладачка, літературний критик родом із Білорусії. Народилася у 1982 р. в Мінську, закінчила філологічний факультет Білоруського державного університету (2004). Відома провокативною критикою творів сучасної білоруської літератури, свої критичні статті публікує у виданнях «ARCHE», «Дзеяслоў», «pARTyzan» та ін. Відзначена премією Білоруської асоціації журналістів за найкращу публікацію в літературно-художньому жанрі. Cтипендіатка Homines Urbani (суспільство Villa Decius, Краків, 2007) та International Writing Program (Університет Айови, США). Брала участь в ряді міжнародних культурних фестивалів. Авторка книг «Дракони летять на нерест: есе у віршах та прозі» (2008) і «Посольство: есе у віршах та прозі» (2011).

4. Марюс Бурокас

Народився 1977 р., литовський поет і перекладач, випускник Вільнюського університету. Перша збірка «Ideogramos» («Ідеограми») вийшла у Вільнюсі в 1999 році. Книжка, «Izmokau nebūti» («Я навчилася не бути"), нагороджена кількома європейськими відзнаками. Член Спілки письменників Литви і Литовської асоціації літературних перекладачів. У рамках Форуму Видавців Марюс візьме участь у читання «Сучасна литовська поезія» за участі перекладачів Маріанни Кіяновської, Катерини Міхаліцини, Любові Якимчук.

5. Сара Пуассон

Литовська поетеса, прозаїк та есеїст. Справжнє ім’я авторки – Раса Чергелене. Народилася письменниця 1964 року, закінчила Вільнюський університет. Поезії авторки перекладені англійською, німецькою, польською, голландською, українською, грузинською, російською, білоруською, латиською та ін. мовами. Нещодавно видала книжку есе «Машина краси» (2016). Спільно із Олесею Мамчич, поеткою і перекладачкою Сара Пуассон візьме участь у авторських читаннях.

6. Остап Сливинський

Поет, перекладач родом зі Львова. Як літературознавець захистив дисертацію на тему "Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60–90-х рр. ХХ ст.)". В 2003 році викладав українську мову і літературу в Софійському університеті імені св. Климента Охридського. Сьогодні працює на кафедрі польської філології ЛНУ імені І. Франка. Автор поетичних збірок «Жертвоприношення великої риби» (1998); «Полуднева лінія» (2004); «М'яч у пітьмі» (2008); «Адам» (2012) та ін. Перекладає художню і наукову літературу з англійської, білоруської, болгарської, македонської, польської, російської мов.

7. Олена Гусейнова

Українська поетеса родом із Кіровоградщини, закінчила Києво-Могилянську Академію. Сьогодні проживає у місті Київ. У 2012 році вийшла дебютна книжка віршів Олени Гусейнової «Відкритий райдер». Вірші були перекладені польською мовою та друкувалися у закордонних часописах «Pociąg 76» та «Akcent». Лауреатка літературного конкурсу видавництва «Смолоскип» (2005) та Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка (2012) в номінації «За найкращу першу поетичну збірку».

8. Юрій Завадський

Поет, громадський діяч, видавець, кандидат філологічних наук родом із Тернополя. Керівник видавництва «Крок». Юрій Завадський почав писати вірші в середині дев'яностих. Його вірші – унікальні зразки фонетичної поезії, яку автор неодноразово представляв у рамках багатьох перфоменсів. Автор поетичних збірок «Крик» (2012); «Спазм» (2013); «Пейпербек. Зібрані вірші» (2013); «Таксист» (2015) та ін. Із 2015 року є учасником гурту «Субпродукт», учасники якого створюють унікальну музику за допомогою електронних пристроїв.

9. Валерій Купка

Поет родом із України, проте сьогодні проживає у Словаччині. Свої вірші пише російською, твори виходили також словацькою мовою. В Росії публікувався у виданнях «Футурум АРТ», «Гуманитарный фонд», «Цирк Олимп» і «Performance». В Словаччині він відомий поет, автор кількох поетичних збірок, а також перекладів на російську поезії та прози, які часто виконує разом із дружиною. Валерій Купка викладає російську літературу в університеті міста Прешов, де і проживає.

10. Томіца Байсіч

Поет, письменник, перекладач та графік родом із Хорватії. Автор чотирьох поетичних збірок, двох прозових книжок та книжки-картинки. Президент Хорватського ПЕН-клубу. Редактор журналу POEZIJA. За поетичну творчість двічі був нагороджений найвищими національними призами. Переклав та опублікував чотири міжнародні антології віршів. Його твори перекладені багатьма мовами. У рамках Форуму Видавців відбудеться зустріч із Томіцом Байсічем та Аллою Татаренко.