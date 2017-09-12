Лютеинизирующий гормон является биологически активным веществом, синтезируемым в гипофизе и воздействующим на половые железы. Он должен поддерживаться в нормальной дозировке для обеспечения правильной репродуктивной способности. Он важен, как мужчинам, так и женщинам.
Узнать больше о нем можно на https://mdclinics.com.ua/ceny/laboratornye-issledovaniya/lg-lyuteiniziruyushhij-gormon/. Здесь есть масса полезной информации, которая, возможно, поможет решить ряд ваших проблем. И если у вас бесплодие, или некоторые другие половые отклонения, следует прислушаться к советам.
- Основное действие гормона оказывает разное влияние на организм. У женщин, например, ЛГ стимулирует созревание гамет. Кроме того он способствует:
- Выработке эстрогенов;
- Овуляции;
- Формированию тела женщины;
- Повышению прогестерона.
Повышенный уровень ЛГ после фолликулярной фазы приводит к появлению яйцеклетки, пригодной к оплодотворению. Плюс ко всему несколько меняется половое поведение женщины.
- У мужчин уровень ЛГ в крови отвечает за:
- Повышение тестостерона;
- Нормальное созревание сперматозоидов.
Чем выше возраст, тем ниже реакция организма на ЛГ. При этом концентрация самого гормона в плазме крови возрастает, однако чувствительность половых желез снижается. Даже высокий уровень гормона не становится причиной овуляции у женщин, после климакса. Также он не повышает уровень тестостерона у мужчин, приблизительно после 60.
Так зачем же он нужен человеку? Дело в том, что ученые научились использовать его для борьбы с бесплодием. Взяв кровь у женщины в период постменопаузы, удается произвести специальные лекарства — гонадотропины. Именно они эффективно помогают бороться с бесплодием.