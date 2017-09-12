Лютеинизирующий гормон — почему он необходим

Лютеинизирующий гормон является биологически активным веществом, синтезируемым в гипофизе и воздействующим на половые железы. Он должен поддерживаться в нормальной дозировке для обеспечения правильной репродуктивной способности. Он важен, как мужчинам, так и женщинам.

Узнать больше о нем можно на https://mdclinics.com.ua/ceny/laboratornye-issledovaniya/lg-lyuteiniziruyushhij-gormon/. Здесь есть масса полезной информации, которая, возможно, поможет решить ряд ваших проблем. И если у вас бесплодие, или некоторые другие половые отклонения, следует прислушаться к советам.

Основное действие гормона оказывает разное влияние на организм. У женщин, например, ЛГ стимулирует созревание гамет. Кроме того он способствует: Выработке эстрогенов;

Овуляции;

Формированию тела женщины;

Повышению прогестерона.

Повышенный уровень ЛГ после фолликулярной фазы приводит к появлению яйцеклетки, пригодной к оплодотворению. Плюс ко всему несколько меняется половое поведение женщины.

У мужчин уровень ЛГ в крови отвечает за: Повышение тестостерона;

Нормальное созревание сперматозоидов.

Чем выше возраст, тем ниже реакция организма на ЛГ. При этом концентрация самого гормона в плазме крови возрастает, однако чувствительность половых желез снижается. Даже высокий уровень гормона не становится причиной овуляции у женщин, после климакса. Также он не повышает уровень тестостерона у мужчин, приблизительно после 60.

Так зачем же он нужен человеку? Дело в том, что ученые научились использовать его для борьбы с бесплодием. Взяв кровь у женщины в период постменопаузы, удается произвести специальные лекарства — гонадотропины. Именно они эффективно помогают бороться с бесплодием.