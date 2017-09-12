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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лютеинизирующий гормон — почему он необходим
    Опубликовано: 2017-09-12 14:49:15

    Лютеинизирующий гормон является биологически активным веществом, синтезируемым в гипофизе и воздействующим на половые железы. Он должен поддерживаться в нормальной дозировке для обеспечения правильной репродуктивной способности. Он важен, как мужчинам, так и женщинам.

    Узнать больше о нем можно на https://mdclinics.com.ua/ceny/laboratornye-issledovaniya/lg-lyuteiniziruyushhij-gormon/. Здесь есть масса полезной информации, которая, возможно, поможет решить ряд ваших проблем. И если у вас бесплодие, или некоторые другие половые отклонения, следует прислушаться к советам.

      Основное действие гормона оказывает разное влияние на организм. У женщин, например, ЛГ стимулирует созревание гамет. Кроме того он способствует:
    • Выработке эстрогенов;
    • Овуляции;
    • Формированию тела женщины;
    • Повышению прогестерона.

    Повышенный уровень ЛГ после фолликулярной фазы приводит к появлению яйцеклетки, пригодной к оплодотворению. Плюс ко всему несколько меняется половое поведение женщины.

      У мужчин уровень ЛГ в крови отвечает за:
    • Повышение тестостерона;
    • Нормальное созревание сперматозоидов.

    Чем выше возраст, тем ниже реакция организма на ЛГ. При этом концентрация самого гормона в плазме крови возрастает, однако чувствительность половых желез снижается. Даже высокий уровень гормона не становится причиной овуляции у женщин, после климакса. Также он не повышает уровень тестостерона у мужчин, приблизительно после 60.

    Так зачем же он нужен человеку? Дело в том, что ученые научились использовать его для борьбы с бесплодием. Взяв кровь у женщины в период постменопаузы, удается произвести специальные лекарства — гонадотропины. Именно они эффективно помогают бороться с бесплодием.

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