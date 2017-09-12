Следить за весом нужно постоянно, а не только летом

Большинство граждан, страдающих от ожирения или избыточного веса, не спешат консультироваться с диетологами, а борются с килограммами самостоятельно, на свой страх и риск.

Традиционно летом борьба с лишним весом усиливается, пишет «Профиль». Но диетологи утверждают: наблюдение за своим телом должно войти в привычку.

И чем старше вы, тем больше внимания нужно обращать на состояние организма. Если вы неделю голодаете, а завтра едите все, что заблагорассудится, пользы не будет. Главный фактор для поддержания нормального веса — сила воли.

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