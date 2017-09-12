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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Следить за весом нужно постоянно, а не только летом
    Опубликовано: 2017-09-12 17:24:52
    Большинство граждан, страдающих от ожирения или избыточного веса, не спешат консультироваться с диетологами, а борются с килограммами самостоятельно, на свой страх и риск.

    Традиционно летом борьба с лишним весом усиливается, пишет «Профиль». Но диетологи утверждают: наблюдение за своим телом должно войти в привычку.

    И чем старше вы, тем больше внимания нужно обращать на состояние организма. Если вы неделю голодаете, а завтра едите все, что заблагорассудится, пользы не будет. Главный фактор для поддержания нормального веса — сила воли.

    sportzal.com

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