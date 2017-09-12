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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • С начала года закрылись 454 тысячи физлиц-предпринимателей
    Опубликовано: 2017-09-12 15:00:33

    В Украине на упрощенной и общей системе налогообложения осуществляют деятельность 1,65 млн физических лиц - предпринимателей.

    С начала года 454 тысяч физических лиц - предпринимателей подали заявление о приостановлении своей деятельности. Сегодня на упрощенной и общей системе налогообложения осуществляют деятельность 1,65 млн физических лиц - предпринимателей. Об этом Государственная фискальная служба сообщила в Facebook.

    В ГФС уточнили, что 368,4 тыс. предпринимателей из числа прекративших деятельность в течение последних лет предпринимательской деятельности не осуществляли.

    "Это предприниматели, которые фактически находились на общей системе налогообложения и в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности, не получали доходов но не платили никаких налогов. Они прекратили деятельность из-за принятых изменений в закон о сборе и учете социального взноса за обязательное государственное социальное страхование, которые предусматривают уплату физлицом-предпринимателем 22% единого социального взноса минимальной заработной платы, даже если нет никакого финансового результата ", - отметил Павел Дроняк, директор департамента налогов и сборов с физических лиц ДФС.

    По его словам, с начала 2017 г. закрылось только 85,8 тыс. предпринимателей, которые действительно проводили деятельность и платили налоги. В то же время начали деятельность 196 тыс. новых предпринимателей.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк упростил правила инвестирования за границу для украинских граждан.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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