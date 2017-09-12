Усадка мышц— старение тела

Уже после 24 часов бездеятельности состояние мышечной ткани начинает ухудшаться. Отсюда вывод — для здоровья необходима регулярная физическая нагрузка. Имеется в виду не поход за булочкой в магазин, а именно полноценная нагрузка на все мышцы вашего тела.

Только регулярные упражнения — как аэробные, так и с отягощением (например, гантели) могут предотвратить усадку мышц, а значит — старение тела. Однако следует также не забывать и о растяжке, чтобы повысить гибкость суставов и сбалансировать мышечную активность.



Тренировки надо проводить 2–3 раза в неделю. Если вы считаете, что у вас нет времени на это, то вы должны понять, что время не надо искать, его надо создавать. Время, создаваемое вами на тренировки, никогда не тратится впустую, ибо дает столько энергии, умственной ясности и физической активности, что за день вы сделаете очень много.



Кроме того, некоторые говорят, что у них нет времени для тренировок, однако при этом у них всегда есть время, чтобы лечиться и «ходить по врачам». Не лучше ли выделить несколько часов в неделю, чтобы: во-первых, отлично выглядеть и остановить процессы старения, во-вторых, отлично себя чувствовать, не страдая от разных «болячек», в-третьих, пребывать в хорошем расположении духа и забыть навсегда, что такое плохое настроение? Лучше всего записаться в какой-нибудь клуб для занятий шейпингом, фитнеcсом или плаваньем. Многие замечают, что занятия в группе их «подбадривают», а опытный тренер подберет нагрузку, необходимую именно вам

medicus.ru